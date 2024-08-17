Kostümler renklendirdi

Ergün YAHAT

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yeniboğaziçi Pulya Festivali & 4. Uluslararası Halk Dansları Festivali dün akşam başladı.

Festival alanında saat 19.00’daki kortej yürüyüşü sonrasında başlayan festivalde halk oyunları gösterileri sahnelendi. Kurulan stantlarda yerel lezzetler görücüye çıktı, ailece festival alanını dolduranları keyifli anlar yaşadı. 25 Ağustos’a kadar sürecek festival, yurt içinden ve yurt dışından onlarca sanatçıyı ağırlayacak.

Ücretsiz verilecek konserler Yeniboğaziçi Festival Alanı Amfi Tiyatro’da olacak. Tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak Levent Yüksel ve Şirin Konseri ise Salamis Antik Tiyatro'da yer alacak.

Festival programı

Can Gox, 21 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00’de sahne alacak. 22 Ağustos Perşembe akşamı ise Karadenizliler Gecesi etkinlikleri olacak, saat 22.00’de Ekin Uzunlar konser verecek.

“On Yıl Sonra” adlı romantik komedi oyunu 23 Ağustos Cuma akşamı saat 20.30’da ücretsiz sahnelenecek. 24 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro'da Levent Yüksel ve Şirin Konseri konseri olacak. Bu konserin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak.

Emre Altuğ ise festivalin kapanışında, 25 Ağustos Pazar akşamı saat 22.00’de sahne alacak. Öncesinde 21.00'de Retro Çalgıcıları konser verecek.