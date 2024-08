Rapor bekliyor

Başbakan Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Santralinde yaşananlarla ilgili tv2020’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üstel, Teknecik’te çalışan mühendislerin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikasının (El-Sen) üretimi yavaşlatmaları için kendilerine baskı yaptığını söylediklerini aktardı.

Başbakan Üstel şunları söyledi:

“Elektrik santrali ülkenin kalbidir. Dolayısıyla elimiz kulağımız üstünde. Elektrik Kurumun yönetiminden bilirkişilerden aldığım rapora göre; üretimi yavaşlatmak için bir takım baskılar vardır. Bize böyle bilgi verildi ama rapora rağmen kendim de gidip, mühendislerin ağzından bilgi almak istedim. Kıb-Tek Yönetim Kurulu heyetiyle birlikte santrale gittim. Üretim merkezini denetleyen mühendis arkadaşları çağırdım, yönetim kurulunun ve müdürün önünde sorular sordum. Arızaların ve kara dumanların nedenini sordum.

Mühendis arkadaşlar, “Bize sendika başkanı ve yandaşları santrale gelip, üretimi yavaşlatmamızı söylüyorlar. Ayrıca personel arızlara yetişemiyorlar” dediler.

Dedim ki neden bu sıkıntıları bize söylemiyorsunuz. Mühendisler de sendikanın baskısı altında olduklarını söylediler.”

Başbakan Üstel, cevapları araştırırken, sabotaj ihtimalinin yüksek olduğunu gördüklerini ve polis teşkilatının bunu araştırması için bir ekibi görevlendirdiklerini kaydetti.

Mühendisler tehdit ediliyor

Üstel, jeneratörlerin tamirini yapan mühendislerin tehdit edildiğini ifade ederek, “Bizim mühendis arkadaşlar oradadır, isteyen gidip sorgulayabilir. Şu anda mühendisler tehdit ediliyor. Hiçbir güç bu halkı elektriksiz bırakamaz. Hastası var, yaşlısı var, makineye bağlı insanlar var” dedi.

Arızalara müdahaleye izin vermediler

Arızalara müdahale için harekete geçtiklerinde de tepkiyle karşılaştıklarını ifade eden Üstel şöyle devam etti:

“Mühendislere neden 3-4 gündür jeneratörlerin neden çalışmadığını sordum. Parça olmadığını söylediler. Parça temini için Aksa’ndan istedim, saat 15.00’te parçaları gönderdiler. “Parçaları alın, arızayı giderin” dedim.

Bu kez takviye güç istediler, ben de Aksa’yı aradım, teknik eleman takviyesi istedim. Sendika buna karşı çıktı, kendileri yapmak istedi. Ben de dedim 5 jeneratör var dedim, üç tanesini siz, ikisini Aksa teknisyenleri tamir etsim dedim. Bunu da kabul etmediler.

Daha önce de benzer olayları yaşadık, dıştan getirdiğimiz teknik ekiple halkı kesintilerden kurtardık.”

Beş jeneratör bir gecede tamir oldu

Beş jeneratörün akşamdan sabaha kadar tamir olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, “Bunun cevabını siz verin. Beş jeneratör bir gecede tamir oldu, beşi de devrede ve kara dumanın büyük bir kısmı da kesildi” dedi. KKTC’de yaşayan halkın buna layık olmadığını belirten Üstel, elektrik sorununu kökten çözmek ve artık enerjiyi gündemden kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Elimiz elektrik santralinin üzerinde olacak

“Elimiz elektrik santralinin üzerinde olacak. Hiç kimseye müsaade etmeyeceğiz orası halkın malıdır” diyen Üstel, şöyle konuştu:

“Sendika başkanı ve yönetimi çalışanların haklarını korusun, hiç itirazımız yok ama bu şekildeki müdahalelere ve sanki ‘Elektrik Kurumu’nu onlar yönetir ve onların her istediği olacak’ yoktur öyle bir dünya çünkü biz halka hesap veririz, sendikalara değil. Biz halkımıza hesap vermeye her platformda da hazırız.”

Üstel, halkı, elektriksiz bırakmamak için her türlü imkânı zorlayacaklarını vurguladı.