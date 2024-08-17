Kara duman korkusu

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın ana gündem maddesi olan elektrik kesintileri ve Teknecik santralindeki üretim yetersizliği devam ediyor. Teknecik yakınlarında yaşayan vatandaşlar ise santralin bacasından yükselen kara dumanlar nedeniyle ciddi sağlık endişesi yaşıyor.

Ne dediler…?

Tolgay Aksu

“Teknecik Elektrik Santraline senelerdir filtre takılacağı söyleniyor ancak hiçbir yetkili bu konuda bir çalışma yapmadı. Teknecik santralinden çıkan dumanlar bizi rahatsız ediyor. Benim eşim hayatını kanserden kaybetti. Her gün bu sıkıntıyı yaşıyoruz ve bir çözüm üretilmesini istiyoruz.”

Vedat Çelik

“Bu konu müzminleşmiş bir konudur ve yıllardır gündemdedir. Kaç hükümet geldi geçti hiç biri ilgilenmedi. Bu sadece enerji ile ilgili bir şey değildir. Bu sağlığı da etkileyen bir durumdur. Bu bölgede kuzey sahil şeridindeki köylerde en yüksek kanser hastalıkları yaşanıyor. Bunu hükümetler de biliyor ancak her nedense birinci çözülecek konu olmasına rağmen yıllardır ihmal ediliyor. Anlaşılacak gibi değildir. Bu köylerin halkı toplanıp bu konuda bir tepki göstermedikçe sanırım bu sorun çözülmeyecek. Teknecik santralindeki sorun sadece filtre değil, yönetiminde, üretiminde ve hatta hesaplarında bile hata vardır.”

Şansel Ramadan

“Teknecik santrali ile ilgili her başa gelen çözüm üretecek dedi ancak ortada hiçbir sonuç yoktur. Ne hükümet var ne hükümetcik. Halk burada zehirleniyor ve beklentimiz bir çözüm üretmeleri olsa da bu konuda artık ümidimiz kalmadı. Biz söylüyoruz ancak duyan kimse olmuyor.”

Gazi Önder Oranoğlu

“Bütün Girne bölgesi yavaş yavaş zehirleniyor. Devlet halkına önem vermiyor. İnsanlar bu dumanı soluyarak acı çekiyor. Yıllardır bu soruna çözüm üretmelerini bekliyoruz ancak kimse bir çalışma yapamadı. Bir basit çalışmayı yapamadıktan sonra orada niye oturuyorlar. Çatalköy’ün yarısı kanserden öldü. Teknecik ile ilgili yetkililerden beklentimiz bu soruna eğilmeleri ve çözüm üretmeleridir. İnsanlar kanserden ölüyor bıraksınlar onu bunu bu işi çözmelerini istiyorum.”

Yusuf Sipahi

“Bazı günler Çatalköy’den baktığımızda Girne’ye kadar bazı gün rüzgarın etkisine göre yön değiştiriyor ve ciddi bir sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Son zamanlarda hiç duman çıkmadığı gün yoktur. Filtreden ziyade yakıtın kalitesi de bu dumanla alakalıdır ve filtre ve kaliteli yakıtla bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. Bu noktada yetkililerden beklentimiz uzmalarla birlikte oturup bu soruna çözüm üretmeleridir. Boşuna mı başımızda duruyorlar? Sadece maaş almak için mi orada duruyorlar?”

Doğan Şengül

“Birkaç ay önce Alagadi’de aldığım evime taşındım ve burada kalıyorum. Hemen yanı başımızda Teknecik santrali var ve burada çok duman çıkıyor. Ciddi bir kirlilik yaşanıyor ve santralin bacasından çıkan duman evlerimizin içerisine kadar giriyor. Ben burayı alırken böyle hayal etmemiştim şu anda iki kez düşünmeye başladım. Burayı alırken emekliliğimi burada yaşamaktı ancak şu anki durumda uzun vadeli mi orta vadeli mi olur buradaki yaşantım bilemiyorum. Bu noktada yetkililerden beklentimiz çözülemeyecek bir sorun olduğunu düşünmediğim Teknecik santrali sorununu çözmeleridir. Filtre konulup bu çıkan kara dumanların önlenebileceğini düşünüyorum.”

Eran Yurteri

“Teknecik santrali başımıza bela oldu. Artık burada yaşamaktan Alagadi’de olmaktan bıktık usandık. Başımızdakiler de bizi burada ölüme terk etti. Esentepe, Tatlısu ve Çatalköy bölgeleri bu sorunla yıllardır mücadele ediyor. Nefes alırken soluk borumuz ve ciğerlerimiz yanıyor. 17 yıldır bekliyoruz ancak bir çözüm olmadı. 12 yıl önce filtre takılacağı söylendi ancak bir çalışma göremedik. Genç yaşta kanser olmak istemiyoruz. Gelsin siyasiler birkaç gün burada yaşasın bakalım ne düşünecekler. Eğer ceplerinde para yoksa halka yardım çağrısı yapsınlar eminim ki zehirlenerek ölmek istemeyen halk filtre parasını toplayacaktır. Diğer yandan turistik bir bölgeyiz tatile gelip veya yemeğe gelip bu dumanı gören turistler tatillerini ve yemeklerini iptal edip kaçıyorlar. Burada hem işimize hem de sağlığımıza balta vuruyorlar. Burada ya açlıktan ya da Teknecik nedeniyle kanserden öleceğiz.”

Cengiz Bergün

“Alagadi’de kalıyoruz ve Teknecik Elektrik Santraline en yakın noktadayız. Ne bir önlem ne bir filtre ne de böyle bir düşünce ne yazık ki yoktur. KKTC kanser vakalarında dünyada yukarılarda bir yerdedir. Ada içinde kanserin en yaygın olduğu bölge ise Esentepe bölgesidir. Bu bölge zehir soluyor ancak yetkililer sadece ranta, rüşvete çalışıyor. Yetkililerden beklentimiz çalmayı yemeyi bırakıp yatırıma yönelmeleri ve ülke için çalışmalarıdır.”