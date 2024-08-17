Kıymetli hizmetleri oldu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a veda ziyaretinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Tümgeneral Aytaç’ın görev yaptığı bir yılda gerek KKTC’nin güvenliği gerek Güney Kıbrıs ve BM ile ilişkiler bakımından ve ülkedeki yapının güçlenmesi adına önemli çalışmalar yapıldığını, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünün birlikte kutlandığını ifade etti.

Tümgeneral Aytaç ile iki devletli siyaset, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü olmadan bir müzakere sürecine başlanmayacağı konusunda çalışmalarda bulunduklarını belirten Tatar, “Halkımızın kendi kendini yönetme hakkını ve iradesini daha da güçlendirmek için çeşitli toplantılarda birlikte kararlar verdik; sizlerin tecrübelerinden faydalandık. Şahsım ve KKTC adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Burada verdiğiniz hizmetleri unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tümgeneral Aytaç’a yeni görevinde başarı diledi.

Ertuğruloğlu, Aytaç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, veda ziyaretinde bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile görüştü.

Verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, kıymetli hizmetlerinden dolayı Tümgeneral Aytaç’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Tümgeneral Osman Aytaç da görev süresince Ertuğruloğlu ile yakın çalışma ve dayanışma içinde olduğunu belirterek teşekkür etti.

Töre: Hep hatırlanacaksınız

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye veda ziyaretinde bulundu.

Meclis açıklamasına göre, Cumhuriyeti Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Tümgeneral Osman Aytaç’a görev yaptığı süre zarfında kurmuş olduğu yakın ilişkiler ve verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Tümgeneral Aytaç’ı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak hep hatırlayacaklarını belirten Töre, “Sizlere olan sevgim son nefesime kadar sürecektir” ifadelerini kullandı.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde yaşamına devam edeceğini ve kendilerinin de nöbette olacağını ifade etti.

Töre, Mehmetçik ile Mücahit’in birlikte can verdiğini bu anlayışla da yola devam edeceklerini söyledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, da bir yıllık görev süresi boyunca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’den hep destek gördüklerini belirterek, teşekkürlerini sundu.

Aytaç, Başkan Töre’den sürekli güler yüz ve baba ocağı sıcaklığı gördüklerini belirterek, “kalbimizin bir parçası burada olacaktır” dedi.