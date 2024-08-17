Kriterlere uyan ödüllendirilecek

Gazimağusa Belediyesi (GMB) ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği arasında, Birlik tarafından yürütülen “Çocuk Dostu Restoranlar Projesi” konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolüne Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant imza koyarken projenin çalışmalarına katkıda bulunan Dr. Erdem Beyoğlu da hazır bulundu.

Verilen bilgiye göre, KTTB’nin yürüttüğü Çocuk Dostu Restoranlar Projesi’nde Gazimağusa Belediyesi, restoranların çocuk dostu olarak hizmet vermesi hakkında bilgilendirici ve belirlenen kriterleri denetleyici mekanizma olarak iş birliği sağlayacak.

KTTB’nin ülkenin saygın kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden GMB Başkanı Süleyman Uluçay, imzalanan iş birliği protokolüyle şehirde çocukların daha iyi hizmet alması için yürütülen çalışmalara katkı koymaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Başkan Uluçay, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile daha geniş kapsamlı iş birliklerine devam edileceğini vurguladı.

Dr. Erdem Beyoğlu da Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından geliştirilen Çocuk Dostu Restoran Projesi için GMB ile bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade etti. Proje ile amaçlananın çocukların daha rahat, daha huzurlu yemek yiyebilecekleri restoranları ön plana çıkarmak olduğunu ifade eden Beyoğlu, belirlenen kriterlere uyan restoranların GMB iş birliği ile KTTB tarafından ödüllendirileceğini belirtti.

Yürütülen proje hakkında da bilgi veren Dr. Beyoğlu, son yıllarda çocuklu ailelerin restoranlardan beklentilerinde farklılaşma gözlemlenmesi üzerine Çocuk Dostu Restoran Projesi’nin geliştirildiğini ve proje kapsamında belirlenen kriterlere uyan restoranlara Kıbrıs Türk Tabipler Birliği tarafından "Çocuk Dostu Restoran Belgesi" verileceğini ifade etti.

Üç ayda tamamlanması hedefleniyor

Projenin üç ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Dr. Beyoğlu, iş birliği protokolü imzalayan belediyelerle yürütülen çalışmalar sayesinde çocuk dostu hizmet sağlayacak restoranların kriterler hakkında bilgilendirilmesinin ardından belediyeler tarafından denetlenerek söz konusu Çocuk Dostu Restoran Belgesi’ne sahip olabileceğini kaydetti.

Dr. Beyoğlu, yıl sonuna kadar yürütülen çalışmaların tamamlanması ile Çocuk Dostu Restoran olma özelliğine sahip restoranların oluşturulan web sitesi ile ilan edileceğini de sözlerine ekledi.

