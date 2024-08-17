Umdukları gibi olmadı

İkamet izinsiz duruma düştükleri için yasa dışı yollarda Güney Kıbrıs’a giden, muhaceret affı çıkınca bu haktan yararlanmak için kaçak olarak ülkeye geri gelen biri Bangladeş, 7’si Pakistanlı 8 kişi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Gaziköy-Ercan Havaalanı Yolu'nda tespit edilerek, tutuklanan Pakistan uyruklu Wagar Ahmed, Sohail Ansar, Babar Nadeem, Faishal Bashir, Hussain Mutansar, Ashraful Alam, Ahsan Habib Jınet ve Bangladeşli Md Mehadi Hasan 40 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs’a gelen zanlıların 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Gaziköy-Ercan Havaalanı Yolu'nda CÖŞ ekiplerince yapılan operasyon sonucu tutuklandıklarını söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların 13 Ağustos’ta araç içerisinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçtiklerini, KKTC’ye gelme sebeplerinin ise muhaceret affından yararlanmak olduğunu söylediklerini aktardı.

Polis, zanlılardan Ashraful Alam'ın siyah renk bel çantası içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini, söz konusu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarında analiz edilmek üzere emare olarak alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 40 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



