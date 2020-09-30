Kraliyet Ailesi'nin çocukları eski giysilerle büyüyor

Birçok aile için gayet normal bir durumdur büyük çocuğun küçülen giysilerinin küçük kardeş tarafından da giyilmesi. Hem çocuklar çabuk büyüdüğü ve elbiseler de henüz giyilebilecek durumda olduğu için hem de ekonomik açıdan çok tercih edilen bir yaklaşım bu. Peki bunu İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelininin yaptığı aklınıza gelir miydi? İlk anda böyle bir durum sıra dışı gelse de yıllardır süregelen bir gerçek. Kendisi de kıyafetlerini defalarca giymesiyle bilinen İngiliz Kate Middleton aynı kıstası çocukları için de uyguluyor.

Prens William ve eşi Kate Middleton, üç çocukları George, Charlotte ve Louis'i efsanevi belgesel yapımcısı Sir David Attenborough ile tanıştırdı. Aile, hazırladığı ve seslendirdiği doğa programlarıyla tanınan Attanberough'yu Kensington Sarayı'nın bahçesinde ağırladı. O anlarda çekilen fotoğrafları da resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Cambridge ailesinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda ise dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Ailenin en küçük çocuğu Prens Louis, hala büyük kardeşi Prens George'un küçülmüş kıyafetlerini giyiyor.İki yaşındaki Louis, daha önce şu anda 7 yaşında olan George'un henüz 3 yaşındayken giydiği kazak ve gömleği giydi.



