Lefkoşa’da ‘Kan ver, hayat kurtar’ sloganıyla bağış kampanyası düzenlendi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Altınsan Asos Kuyumculuk işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. ‘Kan ver, hayat kurtar’ sloganıyla düzenlenen bağış kampanyası Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde gerçekleştirildi. Altınsan Asos Kuyumculuğun personeli ile müşterileri kan vererek, kampanyaya destek oldu. Diyalog’a konuşan Altınsan Asos Kuyumculuk Direktörü Ali İhsan Çevik ve KKTC Kızılay Derneği personeli Şerife Tutku, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

Ali İhsan Çevik (Altınsan Asos kuyumculuk Direktörü)

“Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan kansızlık rahatsızlığı nedeniyle ciddi bir kan ihtiyacı var. Bizler de toplumsal sorumluluk düşüncesi içerisinde bir kampanya yaptık. Hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz bağışta bulundu. Bu kampanyanın devam etmesi dileğiyle herkesi destek vermeye davet ediyoruz. Kızılay’ın çok ciddi oranda kana ihtiyacı var ve el birliği ile bu ihtiyacı karşılamamız lazım.”

Şerife Tutku (KKTC Kızılay Derneği kan bağışçısı kazanım personeli)

“Adanın genelinde kan bağışları organize ediyoruz çünkü şu sıralar kan stoklarımız kritik bir noktaya geldi. Kriterleri tutan herkesi kan bağışına davet ediyor tüm kurum ve kuruluşları da kendi içlerinde organize olarak bağışta bulunmaları yönünde çağrı yapmak istiyorum. KKTC Kızılay sayfasında planladığımız bağış organizasyonlarını duyuruyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.”

