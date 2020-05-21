Akıncı'dan Başbakan'a gönderme

Gözde Süreç SARI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakanın Sağlık Bakanına, Rum Sağlık Bakanı ile sınır kapıları konusunda girişimde bulunması yönünde görevlendirme yapmasının sevindirici olduğunu ancak bunun pratiği olmadığını söyledi.

“Ama bunun pratiği yok. Bunun olabilme ihtimali yok” diyen Akıncı, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu özel koşullar nedeniyle Kıbrıs Türk halkının seçilmiş liderinin muhatap alındığına işaret etti.

Olası bir çözümde iki tarafın kurucu devletleri olacağını, sağlığın da iki tarafın kendi uhdesinde olacağını söyleyen Akıncı, “O dönemde çok rahatlıkla iki sağlık bakanı her türlü işbirliği yapabilir. Ama bugün yapılabilecek olan Cumhurbaşkanlığının himayesinde var olan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin çerçevesinde çalışmaların yürütülmesi ve siyasi liderlik olarak da iki tarafın cumhurbaşkanlarının kendi hükümetleri ve ilgili makamları; güvenlik, polis, hükümet çevreleri, dışişleri, başbakanlık ile konsensusla bu kapıların açılması noktasına varılması gerekir” dedi.

“Seçilmiş lider muhatap alınıyor”

Kıbrıs’ın içinde bulunduğu özel koşullar dolayısıyla dünya teşkilatları ve diğer dünya devletleri liderleri ve dışişleri bakanlarının, Kıbrıs Türk halkının seçilmiş liderini muhatap aldığını söyleyen Akıncı, bunun güney için de bu şekilde olduğunu belirtti.

Akıncı, güneyle muhataplığın -BM aracılıyla olsun, direkt olsun-, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile olacağını söyledi.

Kanol, sergi kataloğunu sundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi Eş Başkanı Kani Kanol ve komitenin Kıbrıslı Türk üyelerini kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani de hazır bulundu.

Kanol, Akıncı’ya 1974 sonrası kuzeyde kalan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait tablolar ve Kıbrıslı Türk sanatçıların Güneydeki arşivlerde kalan ses kayıtlarının yer aldığı 3 Şubat tarihinde açılan serginin kataloğunu sundu.

Kataloğun 320 sayfadan oluştuğunu söyleyen Kanol, bu eserin gelecek kuşakları için önemli olduğunu ve bu zor günlerde moral vereceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu girişime kaktı koyan herkese teşekkür etti. Rum lider Anastasiadis ile birlikte üç yeni komite kurulmasını sağladıklarını, bunların eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kültür teknik komiteleri olduğunu anımsatan Akıncı, Kültür Teknik Komitesi’nin eserlerin muhafaza edilmesi ve sahiplerine iade edilmesi yönünde gayretli bir girişim ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanlığı ve şu anki ve önceki hükümetin ilgili birimlerinin de destek verdiğini söyledi.

Konsensus ile hareket ederek, güzel bir olay gerçekleştirildiğini dile getiren Akıncı, katkı koyanlara teşekkür etti.

“Yangın vesilesiyle büyük bir kayıp yaşadık ama…”

Yangın vesilesiyle Anastasiadis ile bu gibi felaketlerde karşılıklı yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğu konusunda da hemfikir olduklarını söyleyen Akıncı, şöyle devam etti:

“Daha önceki örneklerde gerek bizim tarafta gerekse onlarda bu konuda adım atmakta çekingenlikler yaşanıyordu. Biz bu yangın vesilesiyle büyük bir kayıp yaşadık ama bir de kazanımımız oldu bir tabuyu yıktık bu ülkede. En uzak noktalardan, dünyanın bir ucundan yardım alabilirsiniz ama yanı başınızdan, diğer toplumdan yardımlaşma, dayanışma tabuydu bu memlekette. Biz o tabuyu yıktık. Temenni ederim onlar da yıksın. Çünkü onlar henüz yıkmış değil. Bunu da açık yüreklilikle söylememiz lazım. Bana telefon görüşmemizde bu konuda olumlu konuştu. Bu da sevindirici bir gelişmedir, eğer pratikte de kendini kanıtlarsa.”



Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 11:50