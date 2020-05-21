İspanya Ohal'i uzattı

İspanya’da corona virüs nedeniyle uygulanan olağan üstü hal uzatıldı

İspanya Ohal'i uzattı
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İspanya'da corona virüsten can kaybı 27 bin 888'e, vaka sayısı 279 bin 524'e yükselirken, hastalığı atlatanların sayısı da 196 bin 958 oldu.
İspanyol Meclisi, 14 Mart'tan bu yana uygulanan ve 24 Mayıs'ta süresi dolacak OHAL'in iki hafta daha uzatılmasına onay verdi.
Ülkede 6 yaş üstündeki herkese, sosyal mesafenin korunamadığı açık veya kapalı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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