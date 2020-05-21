Türkiye'de bir günde 23 kişi öldü

Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 152 bin 587, can kaybı 4 bin 222 oldu.

Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 445 ve iyileşen hasta sayısı 113 bin 987 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe " ifadesini kullandı.

Bayramda dikkat edelim

Öte yandan Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, ulaşımda uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu. Bakan Koca, ''HES kodu'' ile güvenli yolculuk yapılacağını belirtti. 65 yaş üstü vatandaşların ilgili izin kapsamında ''memleketlerine'' gidebilecekleri de duyuruldu. Bakan Koca, ''İlk dönemi başarı ile atlattık bu dönemi de başarı ile atlatacağımıza inanıyorum'' dedi.

Seyahat ederken alınacak önlemleri duyuran Bakan Koca, ''HES kodu'' ile seyahat edileceğini söyledi. Üniversite ve lise sınavına girecek öğrencilere yönelik ''maske'' açıklamasında da bulunan Fahrettin Koca, 65 yaş vatandaşlara ''memleket izni'' müjdesi verdi.

Fahrettin Koca şunları söyledi:

''Coronavirüs ile mücadelemiz yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi. Artık evlerimizin bu savaşı hiç risk almadan atlatabileceğimiz yer olduğunu biliyoruz. Ve salgın kapsamında vaka sayısının binin altına düşmesi işaret fişeği niteliğinde olacaktır. Mücadelenin ne kadar daha süreceğini bilmediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Bahar havasını yaşayamadığınız bugünlerde müjde yüklü konuşmak isterdim ancak gerçekçi değil.

Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bu bayramı eskisi gibi kutlarsak salgının tekrar tırmanışa geçmesini izleyebiliriz. Bayramda tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür oluruz. Bayram sonraki günler daha özgür olacak. Evlerimiz güvence altında olmaya devam edecek ancak daha özgür olacağız. Bu hayat tarzına ''Kontrollü sosyal hayat'' diyoruz.

HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.”