Vaka sayısı 5 milyonu geçti

Corona virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 2 milyona yaklaştı

Vaka sayısı 5 milyonu geçti
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 5 milyonu aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 579 bine ulaşırken, can kaybı 94 bin 181 oldu. Ülkede bugüne kadar 364 bin 792 kişi ise sağlığına kavuştu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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