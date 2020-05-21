Vaka sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 5 milyonu aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 579 bine ulaşırken, can kaybı 94 bin 181 oldu. Ülkede bugüne kadar 364 bin 792 kişi ise sağlığına kavuştu.