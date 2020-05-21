Baf Belediyesi 19 Mayıs’ı kınadı

Baf belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basması ile başlayan Kurtuluş Savaşı’nı, sözde “Pontus soykırımının ikinci aşaması” olduğu iddiasıyla dün (19 Mayıs 2020) Baf’taki “Ayion Anargiron Kilisesi bahçesindeki “Pontus Soykırım Anıtı”na çelenk koydu. Belediyenin bu girişimine Rum lideri Nikos Anastasiadis de destek verdi.

Politis’in haberine göre, belediye tarafından yayımlanan açıklamada sözde “soykırımın 101’inci yıldönümü olduğu” öne sürülen dün, “350 bin kişinin öldürüldüğü ve binlercesinin sürüldüğü” iddia edildi.

Sözde “Pontus soykırımı” iddiasının da uluslararası alanda tanınması talebine de yer verilen açıklamada, iddialar şu ifadelerle aktarıldı:

“1908’de kurulan Neo Türkler Hareketi devletin güvenliği gerekçesiyle Küçükasya’da (Anadolu) yaşayan Rum nüfusun büyük bir bölümünü yerinden etti. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da, soykırımının ikinci ve en korkunç aşamasını Samsun’dan başlattı. Ölü sayısı 350 bini aştı, çok daha fazlası da sürüldü.”

Haravgi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözde “soykırımın tarihi gerçek olarak tanınması mücadelesine” destek beyan etti.

AKEL, Rum yönetiminin, 1994’te oybirliği ile geçirdiği kararla sözde “soykırımı” tanıdığını hatırlattı ve bu iddiaların uluslararası alanda tanınmasına destek beyan etti.

Haberde, diğer siyasi partilerin de benzer açıklamalar yayımladığı, Baf Belediyesi’nin de sembolik bir anma etkinliği düzenlediği kaydedildi.