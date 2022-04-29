Merit Crystal'de keyifli bir Pazar

Merit Crystal Cove Otel, Anneler Günü’nde tüm anneleri sevdikleriyle birlikte brunch etkinliğinde buluşturuyor.

8 Mayıs Pazar günü Anneler Günü’ne özel düzenlenecek brunch organizasyonu ile Merit Crystal Cove Otel, misafirlerine şık ambiyansı, zengin açık büfe menüsü ve canlı müzik dinletisi ile keyifli bir Pazar günü yaşatmaya hazırlanıyor. Eşsiz bir deniz manzarasına sahip Scala Bar’da gerçekleştirilecek brunch’ta, anneler usta eller tarafından özenle hazırlanacak açık büfe yiyecekler ve içeceklerden oluşan bir lezzet şöleni ile ağırlanacak. 10.00 ile 15.00 saatleri arasında canlı müzik performansı eşliğinde düzenlenecek etkinlik için önceden rezervasyon yapılması tavsiye ediliyor.

Bu özel günde anneleri sevdikleriyle bir araya getirirken, onlara lezzet, muhabbet, keyif ve huzur dolu saatler yaşatmayı dileyen Merit Crystal Cove Otel Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, annelere verilecek en güzel hediyenin onlarla geçirilecek zaman olduğu ifade edilerek etkinlik hakkında 0 392 650 02 00 ve 0 533 825 22 58 numaralı telefonlardan daha detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022, 10:20