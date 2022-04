Vatandaş: Gidişat hiç iyi değil

Devletin zirvesinde siyasi çalkantılar sürerken, vatandaş istikrarsızlıktan dert yanıyor. Ekonomik sorunlar, çözüm bekleyen konular dururken, siyasetçilerin çizdiği kritik tablodan şikâyetçi olan vatandaş, ülkenin iyi yönetilmediğini düşünüyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, mevcut siyasilerin ve seçim sisteminin kökten değişmesi gerektiğine dair görüş belirtti. “Yöneticisi siz olsanız, bu ülkeyi nasıl yönetirdiniz?” sorusunu yanıtlayan vatandaşlar, çeşitli görüşler ortaya koydu.

Ne dediler…?

Süleyman Özler

“Bu ülkede her şey artık bizi rahatsız eder oldu. Hayat pahalılığı, akaryakıt sorunu, zamlar ve daha birçok şey. Bu ülke öyle bir hale geldi ki en akıllı adam bile göreve gelse bir şey değiştiremez. Ben bu ülkenin yöneticisi olsam ilk icraatım ülkeye gelir sağladığı için otellere vergi indirimi yapar daha fazla turistin ülkeye gelmesini sağlardım. Bir de devlete gelir getiren ve adeta kanayan bir yara haline gelen kaçak işçi sorununu çözmek için çalışırdım. Mevcut siyasiler ne yazık ki ülkeyi yönetemiyor. Bizim tek kurtuluşumuz federal çözümdür.”

Hasan Nasiboğlu

“Bu ülkede beni en çok rahatsız eden durum yollarımız ve hayat pahalılığıdır. Bu ülkenin idarecisi ben olsam ilk icraatım insanlara değer vermek ve yolları tamir etmek olurdu. Bugün bir hayat pahalılığı oluyor ve Asgari ücretliye 5 TL verirken, memura 100 lira veriyor. Bu noktada da eşitliği sağlar ve adaletli davranırdım. Mevcut siyasiler ne yazık ki ülkeyi yönetemiyor. Hepsini kökten temizleyerek meclise gençleri koymamız lazım. Tecrübesi olmasa da bizleri şu andan daha güzel yöneteceklerine inanıyorum.”

Gülden Necat

“Ülkede beni en çok üzen ve rahatsız eden durum pahalılık ve yolların durumudur. Bugün bu ülkenin yöneticisi ben olsam ilk icraatım gençlerimizin geleceği için ve göç etmemesi için onlara bu ülkede daha çok imkân sağlardım. Bugünkü siyasiler ülkeyi yönetmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak ülkede üretim çoğalır ve kendi ayaklarımız üzerinde durabilirsek daha iyi olacağı inancındayım.”

Çetin Özen

“Ülkede artık konuşarak değil mücadele ile işlerimiz olacak. Ülkenin başına doğru düzgün yöneticiler gelene kadar mücadele vermek zorundayız. İyi ekip oluşursa iyi işler yapılabileceğine inanıyorum. Ülkenin her yerinde sorun var ve iyi bir ekiple bir yerden en kısa sürede başlamak gerekiyor. Mevcut siyasiler şu anda ülkeyi yönetemiyorlar ve izledikleri yol ile halkın istediği gibi bir yönetici olamazlar. Göreve her gelen yapılacaklardan bahsediyor ancak icraat göremiyoruz.”

Türkay Tekirdağlı

“Ülkede beni en çok rahatsız eden durum pahalılık ve insanların ekonomik sıkıntı içerisinde olmasıdır. Halkın alım gücü düştü ve ülke genelinde sıkıntılar yaşanıyor. Bugün bu ülkenin yöneticisi ben olsam ilk icraatım piyasayı denetlemek olurdu. Serbest piyasa adı altında herkes istediği fiyatı sattığı ürünlere uyguluyor. Bir markette başka diğer markette başka fiyatlar var. Piyasayı dengelemek yapılamayacak bir şey değildir. Memlekette bir başıboşluk vardır. Mevcut siyasiler ne yazık ki ülkeyi yönetemiyor. İyiye gideceğimiz yerde her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz.”

Muhammet Kılıç

“Ülkede en çok rahatsız olduğum konu hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesidir. Eskiden Kıbrıs çok güzeldi ancak şimdi hiç de memnun değiliz. Beklentimiz akaryakıt, temel ihtiyaçlar ve benzeri alanlarda indirimler yapılmasıdır. Bugün bu ülkenin yöneticisi ben olsaydım ilk icraatım halkı düşünerek adım atmak olurdu. Halkın alım gücünü arttıracak ciddi çalışmalar yapardım. Türkiye Cumhuriyeti bizlere yardım etse de yapılan yardımlar doğru kullanılmadığından bu hallere geldik. Mevcut siyasiler bu ülkeyi yönetemiyor. Seçim sistemi, anayasa ve halkın zihniyetinin değişmesi ile bu ülkede iyi şeyler yaşanacağına inanıyorum.”

Refiye Aybars

“Beni en çok üzen olay Kıbrıs’ta eskisi gibi huzur olmamasıdır. Eskiden Kıbrıs’ta huzur vardı, insanların birlikteliği ve birbirine sahip çıkan insanlar vardı. Kıbrıs’ta suç oranları çok çok düşüktü. Şimdilerde burası çok değişti. Pahalılık bir yanda alım gücünü kaybedip yaşam mücadelesi veren insanlar diğer yanda. Bugün bu ülkenin yöneticisi ben olsaydım eskiden var olan huzur ve mutluluğu geri getirmek için çalışmalar yapardım.”

Gülay Hoca

“Bu ülkede beni en çok rahatsız eden durum pahalılıktır. Gelirimiz ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldi. Ülkeyi idare edenler zamdan başka bir şey yapmıyor ve halkı düşünmeden hareket ediyorlar. Bu ülkenin idarecisi ben olsaydım halkı düşünerek çalışmalar yapardım. Çocukları olan hastası olan insanlar var ve maalesef bugünün şartlarında ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bu ülkenin idarecisi ben olsam halkı düşünerek, halkın bütçesini arttıracak ve alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapardım.”

Nuray Bozay

“Bu ülkede beni en çok pahalılık ve halkın alım gücünün düşmüş olması mutsuz ediyor. Hemen her gün değişen fiyatlarla karşı karşıyayız. Bugün bu ülkenin yöneticisi ben olsaydım ne yapardım değil de ne yapmazdım derseniz bunların bu halka yaptığını asla yapmazdım. Halkı düşünerek hareket ederdim. Bu yönetim şekli ile yönetilmeye devam edersek değil yeni cezaevinin açılması ülkede daha fazla cezaevine ihtiyaç olacaktır. Halk çaresiz kalınca veya ödemesi gerekenleri ödeyemeyince cezaevi dolup taşacak. Biraz da halkın alım gücünü arttıracak ve halkı rahatlatacak çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”