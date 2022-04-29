Umutlu konuştu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cyprus Global Şirketi yetkilileri ile Hindistan’dan gelen organizatörleri kabul etti.

Ataoğlu kabulde yaptığı konuşmada, ülke turizmindeki alternatif turizm modellerine dikkat çekerek, düğün turizminin de çok büyük bir pazar olduğunu belirtti.

Düğün pazarının öncü ülkelerinden olan Hindistan pazarına daha önceki yıllarda başlatılan girişimlerin yavaş yavaş meyvesini vermiş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Ataoğlu, bu konuda Cyprus Global ve Sezer Kızgın’ın büyük payı olduğunu ifade etti.

Ülkede haziran ayında 500 kişilik bir üst düzey Hint Düğünü yapılacağını da dile getiren Ataoğlu, bu organizasyonların çoğalması için gerekli desteği verdiklerini vurguladı.

Kızgın: Ciddi bir potansiyel var

Cyprus Global Direktörü Sezer Kızgın ise, Hindistan’ın yoğun nüfusa sahip ve ciddi paralar harcayan bir turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, ülke turizmi açısından verimli bir pazar olduğunu ifade etti.

Pandemi öncesinde yoğun bir şekilde Hindistan ve düğün turizmi ile ilgili olarak çalıştıklarını anlatan Kızgın, “Bakanımız Fikri Ataoğlu’nun da bu konudaki bizlere olan inancı ve vizyonu sonucu, artık Hindistan pazarında yer bulan bir KKTC var” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs turizminde ki tüm paydaşlarımız Hindistan’da ki temaslarımız neticesinde önümüzdeki yıllarda düğün turizmi ve Hindistan pazarından yararlanacaktır” diyen Kızgın, turizmin evrensel ve paylaşımcı bir güç olduğunu söyledi.