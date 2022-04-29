Üst düzey katılım oldu

Kıbrıs’ın fethinde donanma serdarı olarak Canbulat Paşa ile birlikte destan yazan 16’ncı yüzyılda yaşayan Türk devlet adamı Pertev Paşa’nın anıt türbesi, fetihten sonra vakıf kurarak hayır işleri yaptığı kapalı Maraş’ta düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Türbenin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile diğer yetkililer katıldı.

Türbenin önünde gerçekleştirilen törende, Pertev Paşa’nın geçmişi okunurken, Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca anıt özel defterini de imzaladı

Gazimağusa Fazıl Polat Paşa imamı Faruk Seçkin Kuran-ı Kerim, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal da dua okudu.

Tatar: Tarihe ihanet edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, “Buraları 1571’den sonra vakıf malları olarak tarihimize kavuşturulmuş. Burada atalarımızın çok derin izleri vardır.” diyerek, Maraş topraklarının, ata malı olan vakıf mallarının İngiliz sömürge yönetimi döneminde hukuka meydan okunarak, İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki sözleşmeye de aykırı olarak birilerine peşkeş çekildiğini, dokusuna, kimyasına doğasına müdahale edilerek tarihe ihanet edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar Rumlar ve Yunanlıların 1950 ve 60’li yıllarda üstünlüklerini kullanarak üzerinde inşaatlar yaparak Maraş’ı turizme açtıklarını, kapalı Maraş konusundaki ihtilafta ise toprağının ata malı olarak Vakıflar’ın olduğunu, üzerine yapılan inşaatların ise başka bir hukuk meselesi olduğunu söyledi.

1,5 yıl önce Maraş açılımıyla yeni bir siyaset geliştirdiklerini söyleyen Tatar, bu yeni siyasetin Maraş’taki kamu alanlarının vatandaşların ve yabancı ziyaretçilere açılması olduğunu söyledi.

Maraş’ta 47 yıl sonra yeni bir durumun ortaya çıkarıldığını, insanlığa kazandırmak için Maraş açılımı yapıldığını söyleyen Tatar, “Biz hukuka uygun bir şekilde bu açılımı yaptık” dedi.

Benter: Tarihimizde güzel dersler var

Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter törende yaptığı konuşmada, Pertev Paşa’nın Kıbrıs’ın fatihanlarından olduğunu, fetihten sonra da Maraş’ta ve diğer yerlerde vakıf kurarak çeşitli hayır işlerinde bulunduğunu ifade etti.

“Bugünlerde tarihi biraz hatırlamamız gerekiyor. Tarihimizde alacağımız çok güzel dersler var” diyen Benter, 2. Selim’in Kıbrıs’ın fethi konu olduğunda Şeyhülislam Ebussuud Efendi’den “ Kıbrıs’ın fethi için fetva istediğini, Ebussuud Efendi’nin de Kıbrıs’ta cürüm altında olan insanlar, (Türkler, Rumlar, Ermeniler) bulunduğunu, cürümün önlenmesi, ticaret gemilerine ve hacca giden insanlara korsanların dokunmaması için fetva verdiğini kaydetti.

Benter, Kıbrıs’ın fethinden sonra da 2. Selim’in ferman yayınlayarak, savaş olduğu, adadaki insanların refah içerisinde yaşayabilmesi için vergilerin düşük tutulmasını istediğini, ayrıca Müslüman olmayan tebaya zarar gelmemesini, din ve ticaret hürriyetlerinin gözetilmesini istediğini söyledi.

Osmanlı hakimiyetinde adada 300 yıldır değişik din ve ırklardan insanların huzur içerisinde yaşadığını vurgulayan Benter, “Bizim atalarımızın getirdiği adaletten dolayı...” dedi.

2. Selim’in Kıbrıs’ta ilk iş olarak vakıf kurarak iyilik medeniyetinin temellerini attığını söyleyen Benter, Lala Mustafa Paşa’nın da kapalı Maraş’ın büyük bölümü dahil binlerce dönüm araziyi kendi parasıyla satın aldığını söyledi.

Halk konseri verildi

Açılışın ardından kapalı Maraş içerisindeki Millet Bahçesi önünde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası halk konseri verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022, 10:05