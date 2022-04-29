Sektör güçlenmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre; kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin statüsünün uluslararası alanda kabul edilmesi bakımından sigortacılıkta yapılan bütün çalışmaların, Kuzey Kıbrıs’ın dünya ile iç içe olduğunun bir kanıtı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, reasürans sektörü ile yapılan bütün bu çalışmaların kabul edildiğini ve bunun ülkedeki ekonominin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Reasürans boyutu ile yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin kabul gördüğünü ifade eden Tatar, bu bağlamda yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomilerin güven bulabilmesi, istikrarın sağlanması, yatırımların artması için sigorta sektörünün çalışması gerektiğini söyleyerek bu sektörün her türlü doğal afete ve kayıplara karşı kendi dinamiği ile kişi ve kurumları sigortaladığına dikkat çekti.

Sigorta kapsamında yeni kurulan şirketlerde ve KKTC’ye yapılan yatırımlarda bütün öncü şirketlerin katkısının olduğunu belirten Tatar; “Sigorta, büyük bir sektör. Ülkedeki öz kaynağın artması ve güçlenmesi, bu sektörün daha fazla hizmet vermesine vesile olmaktadır. Kendini AB’de gören bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kendi toprağında bulunan insanların kuzeye geçişine engel olmamalıdır. Buraya daha kolay bir şekilde gelip gitmek için ihtiyaca göre farklı kapıların açılması gündemimizde olan bir konudur. Devletimizin güçlenebilmesi için bütün sektörlerin gelişmesi lazım. Sigorta sektörü de bunların başında gelmektedir” diyerek, yapılan çalışmalarda başarılar diledi.

