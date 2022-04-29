Şeffaf ve adaletli olmalı

Ekonomik Örgütler Platformu, Güngör’deki “Atık Transfer İstasyonu Kurulumu ve Atıkların Taşınması” ihalesiyle ilgili şartların fırsat eşitliği ve yerli yatırımcıyı koruma kaydıyla yeniden düzenlenmesini ve ihaleye tekrardan çıkılmasını talep etti.

İhalenin şeffaf ve adaletli olmasını isteyen Ekonomik Örgütler Platformu’nun yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bazı alanlarda şartnamelerde istenen koşullar, KKTC firmalarının dışlanmasına neden olmaktadır. KKTC firmalarının bazı alanlarda yurtdışından firmalarla iş birliği yapması durumunda hakim hisseder olması da engellenmektedir. İhale şartnamesinde bazı bilgiler eksiktir ve fırsat eşitliğini engellemektedir. İhale açılış tarihi ile teklif tarihi arasındaki süre azdır ve soru işaretleri yaratmaktadır. Hiçbir isteklinin 11 iş gününde ihaleye hazırlanmaları mümkün değildir. Sosyal, ekonomik ve politik olarak birtakım zorlukların olduğu bu dönemde her zamankinden daha dikkatli ve şeffaf olunması ve benzeri durumların yaratılmaması gerekmektedir.”

EMO: İhale iptal edilmeli…

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Güngör Katı Atık Depolama Tesisinin Özelleştirilmesi ihalesinin şartnamesinde hata, çelişki ve muğlak nokta olduğunu savundu.

Elektrik Mühendisleri Odası, bugün saat 10.00’da ihale için teklif açılacağını belirterek, başta Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu olmak üzere UBP-DP-YDP hükümetini ihaleyi iptal etmeye, ilgili paydaşlardan teknik görüş ve izinleri aldıktan sonra yeniden ihaleye çıkmaya çağırdı.

Çevre mühendisleri de tepkili

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası Güngör Katı Atık Depolama Tesisi'nin Özelleştirilmesi ihalesinin şartnamesini eleştirdi.

Açıklamada, ülkenin gelecek 30 yıllık katı atık politikasını belirleyecek ihale ve sonraki süreçle ilgili Çevre Mühendisleri Odası’ndan görüş alınmadığını savunuldu.

Şartname dosyasında yapılacak işle alakalı hiçbir teknik bilgi veya veri bulunmadığı da ifade edilerek, “İhale süreci hangi fizibilite çalışmasına veya hangi bilimsel verilere göre yönetilmiştir? Ülkedeki nüfus ve atık miktarı bilinmezken, atık karakterizasyonu yapılmamışken, şartname hangi uzmanların çalıştığı, hangi fizibiliteye göre hazırlanmış ve yayınlanmıştır? KTMMOB Yasası gereğince tüm projeler ilgili odaya faal, uygulamacı veya geçici üye olarak kayıtlı bulunan kişiler tarafından tasarlanmalıdır. Peki bu ihaleyi içeren proje kim tarafından tasarlanmıştır?” diye soruldu.

Şahiner: Adrese teslim ihale

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Güngör’le ilgili ihalenin KKTC mevzuatlarına aykırı şekilde, adrese teslim ve alelacele hazırlandığını savundu.

Güngör Çöp Alanı’nın özelleştirilmesinin yalan olduğunu ileri süren Şahiner, “Bu yalanla KIBTEK’in üretim kısmının yüzde 10’unun özelleştirilmeye çalışıldığını savundu.

KKTC yasalarına göre, KIB-TEK ve AKSA dışında herhangi bir kuruluşun ticari olarak elektrik üretmesi ve satması mümkün olmadığını kaydeden Şahiner, KKTC’de atık transfer istasyonu kurulumu sorumluluğu ve yetkisinin devlet kurumlarına verildiğini belirtti.

Yazılı açıklamasında, UBP- DP -YDP hükümetini “istikrarlı şekilde adrese teslim ihaleler yapmakla” suçlayan Şahiner, 13 Nisan’da ‘‘Güngör Düzenli Katık Atık Depolama Tesisi’nin İşletme Hakkı Devri Yöntemi ile Özelleştirilmesi’’ adı altında bir ihale açıldığını, ihalenin tam da eski Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmak istendiği gün açıldığını söyledi.

Bunun tesadüf olup olmadığını soran Şahiner, ihaleyi “büyük bir özelleştirme ihalesi” ve “rant malzemesi” sözleriyle niteledi ve yeni bir vurgunun kapısının açıldığını öne sürdü.

