Başkanlık sistemi için ‘ortak görüş’

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan 39’uncu hükümetin ortaklarından DP ile YDP’nin hazırladığı ‘100 gün şartnamesi’ ülkede önemli değişimleri öngörüyor.

Muhtıra niteliğindeki şartnamenin en önemli maddelerinden biri de seçim sisteminin değiştirilmesini öngörüyor.

DP ve YDP’nin ‘Başkanlık sistemi’ önerisine Sucuoğlu’nun da ‘sıcak baktığı’ iddia edildi.

Turizm Bakanlığı binasında dün gerçekleşen görüşmeye üç partinin genel başkanları katılırken, hükümetin ilk 100 gün içinde belediyeler reformu, sendikalar yasası, ek mesai ödemelerinin yüzde 25’e çekilmesi ve 20 bin liranın üzerindeki maaşlardan yüzde 20’lik kesinti yapılması gibi önemli maddeleri içeriyor.

UBP’li milletvekillerinin bu şartlara nasıl tepki vereceği yarına kadar belli olacak.

Şartnamede iki ana başlık var

‘Maliye Bakanı’ krizi nedeniyle 21 Nisan’da istifa edip, 25 Nisan’da yeninden kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon hükümetinde küçük ortaklar 100 gün şartnamesini masaya koydu.

DP ile YDP’nin UBP’nin önüne koyduğu şartnamede ‘yasalar’ başlığı altında Belediyeler Reformu'nun gerçekleşmesi, İstimlak Yasası'nın değiştirilmesi, Bankacılık Yasası tahtında donuk hesaplarla ilgili sicil affı getirilmesi gibi maddeler yer alıyor. Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın değişmesi şartıyla ise seçim sisteminin değiştirilmesi talep ediliyor.

‘Ekonomik tedbirler’ başlığı altında ise ek mesailerde düzenleme, sanayiciye, çiftçiye, hayvancıya, üniversitelere, otellere ve restoranlara kullandıkları elektrik ve akaryakıttan avantajlı fiyat uygulaması getirilmesi gibi şartlar yer alıyor.

Şartnamede neler var

Yasalar

1- Belediyeler Reformu'nun gerçekleşmesi.

2- Bilişim ve Basın Yasası.

3- Organize Sanayi Bölgesi Yasası.

4- Hal Yasası.

5- Faiz Yasası.

6- İstimlak Yasası'nın değiştirilmesi.

7- Enerji Verimlilik Yasası'nın yapılması.

8- Sendikalar ve İş Yasası'nın Avrupa normlarına uygun şekilde düzenlenmesi.

9- Şans oyunlarının yasasının sonlandırılması.

10- 51/89 sayılı yasanın çalışılıp bitirilmesi (İmar Yasası).

11- Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın değişmesi.

12- İmar değişikliği yasalarının bir an önce yürürlüğe girmesi amaçlı çalışma yapılması.

13- Bankacılık Yasası tahtında donuk hesaplarla ilgili sicil affı getirilmesi.

Ekonomik tedbirler

1- Ek mesailerde düzenleme, yüzde 25 ile sınırlandırma ya da vardiya sistemine geçiş.

2- Tapu kayıtlarında düzenleme.

3- Muhaceret çalışma afları ve seyrüsefer ayrıca muayene ruhsat konularında düzenleme.

4- Kıb-Tek'de genel yönetim ve personel giderlerinden de tasarruf yapılması.

5- Kripto Forex işlemleri ile ilgili düzenlemenin yapılması.

6- Gayrimenkul ticaretinde sözleşmeli satış sürelerinin sınırlandırılması.

7- Kooperatifçilik sisteminin re-organizesi için çalışmanın başlatılması.

8- Maaşlarda 20 bin TL üzerinde %20 indirime gidilmesi.

9- Sanayiciye, çiftçiye, hayvancıya, üniversitelere, otellere ve restoranlara kullandıkları elektrik ve akaryakıttan avantajlı fiyat uygulaması getirilmesi.