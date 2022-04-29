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Başkanlık sistemi için ‘ortak görüş’

DP ile YDP’nin ‘Hükümet programının mecliste okunmasından sonra’ UBP’ye sunduğu ‘100 gün şartnamesi’ ülkede önemli değişimleri öngörüyor

Başkanlık sistemi için ‘ortak görüş’

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan 39’uncu hükümetin ortaklarından DP ile YDP’nin hazırladığı ‘100 gün şartnamesi’ ülkede önemli değişimleri öngörüyor. 
Muhtıra niteliğindeki şartnamenin en önemli maddelerinden biri de seçim sisteminin değiştirilmesini öngörüyor. 
DP ve YDP’nin ‘Başkanlık sistemi’ önerisine Sucuoğlu’nun da ‘sıcak baktığı’ iddia edildi.
Turizm Bakanlığı binasında dün gerçekleşen görüşmeye üç partinin genel başkanları katılırken, hükümetin ilk 100 gün içinde belediyeler reformu, sendikalar yasası, ek mesai ödemelerinin yüzde 25’e çekilmesi ve 20 bin liranın üzerindeki maaşlardan yüzde 20’lik kesinti yapılması gibi önemli maddeleri içeriyor. 
UBP’li milletvekillerinin bu şartlara nasıl tepki vereceği yarına kadar belli olacak. 

Şartnamede iki ana başlık var
 ‘Maliye Bakanı’ krizi nedeniyle 21 Nisan’da istifa edip, 25 Nisan’da yeninden kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon hükümetinde küçük ortaklar 100 gün şartnamesini masaya koydu. 
DP ile YDP’nin UBP’nin önüne koyduğu şartnamede ‘yasalar’ başlığı altında Belediyeler Reformu'nun gerçekleşmesi, İstimlak Yasası'nın değiştirilmesi, Bankacılık Yasası tahtında donuk hesaplarla ilgili sicil affı getirilmesi gibi maddeler yer alıyor. Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın değişmesi şartıyla ise seçim sisteminin değiştirilmesi talep ediliyor. 
‘Ekonomik tedbirler’ başlığı altında ise ek mesailerde düzenleme, sanayiciye, çiftçiye, hayvancıya, üniversitelere, otellere ve restoranlara kullandıkları elektrik ve akaryakıttan avantajlı fiyat uygulaması getirilmesi gibi şartlar yer alıyor. 

Şartnamede neler var
Yasalar 
1- Belediyeler Reformu'nun gerçekleşmesi.
2- Bilişim ve Basın Yasası.
3- Organize Sanayi Bölgesi Yasası.
4- Hal Yasası.
5- Faiz Yasası.
6- İstimlak Yasası'nın değiştirilmesi.
7- Enerji Verimlilik Yasası'nın yapılması.
8- Sendikalar ve İş Yasası'nın Avrupa normlarına uygun şekilde düzenlenmesi.
9- Şans oyunlarının yasasının sonlandırılması.
10- 51/89 sayılı yasanın çalışılıp bitirilmesi (İmar Yasası).
11- Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın değişmesi.
12- İmar değişikliği yasalarının bir an önce yürürlüğe girmesi amaçlı çalışma yapılması.
13- Bankacılık Yasası tahtında donuk hesaplarla ilgili sicil affı getirilmesi. 

Ekonomik tedbirler 
1- Ek mesailerde düzenleme, yüzde 25 ile sınırlandırma ya da vardiya sistemine geçiş.
2- Tapu kayıtlarında düzenleme.
3- Muhaceret çalışma afları ve seyrüsefer ayrıca muayene ruhsat konularında düzenleme.
4- Kıb-Tek'de genel yönetim ve personel giderlerinden de tasarruf yapılması.
5- Kripto Forex işlemleri ile ilgili düzenlemenin yapılması.
6- Gayrimenkul ticaretinde sözleşmeli satış sürelerinin sınırlandırılması.
7- Kooperatifçilik sisteminin re-organizesi için çalışmanın başlatılması.
8- Maaşlarda 20 bin TL üzerinde %20 indirime gidilmesi.
9- Sanayiciye, çiftçiye, hayvancıya, üniversitelere, otellere ve restoranlara kullandıkları elektrik ve akaryakıttan avantajlı fiyat uygulaması getirilmesi.  

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YORUMLAR
HASAN TAKAS
HASAN TAKAS - 10 saat Önce

Halkin iradesi olmadan baskanlik, yobazlik sisemine hayir diyecegiz

ARDA GENÇ
ARDA GENÇ - 9 saat Önce

İSTİKRAR İÇİN,REFAH BİR TOPLUM İÇİN,İYİ BİR EKONOMİ İÇİN KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLETİ DERHAL DEVLET BAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇMELİDİR.

-Devlet Başkanlığı Hükümet sisteminde Seçimler 7 Yılda bir yapılır,

-Bu sistemde bir aday en fazla 3 kez Milletvekili seçilebilir.3 kez Devlet Başkanı ve 3 kez Parti Genel Başkanı seçilebilir.3 kez Devlet Başkan Yardımcısı,Meclis Başkanı,Meclis Başkanvekili ve Bakan olarak Devlet Başkanı tarafından atanır,

-İki Devlet Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Devlet Başkanı tarafından Meclis dışından Milletvekili olmayan kişilerden atanır,

-Bu sistem iki partilidir.Beyazlar ve Kırmızılar diye,

-Bu sistemde Milletvekili sayısı 100'dür,

-Seçimde kullanılan geçerli oyların 100'e bölünmesiyle ortaya çıkan sonuç Milletvekili seçilme oy sayısıdır,

-Bu sistemde seçim bölgesi ve seçim ili yoktur.Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekilliği vardır,

-Seçimlere katılma zorunluluğu yoktur,

-Yurt dışında ikametgahı bulunan ve Çifte Vatandaşlığı bulanan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçirilenler seçimde oy kullanamaz,

-Bu sistemde erken seçim yoktur,( Milletvekilliği Dokunulmazlığı kaldırılması sonucu ile Milletvekili vefatı sonucunda(her ikisinin toplamı toplamda 50 Milletvekilinin üstüne çıkarsa) veya Devlet Başkanın vefatı hariç ),

-Parlamento seçimlerinde 51 veya üstü Milletvekilliğini kazanan partinin Genel Başkanı Devlet Başkanı seçilir.Ve Hükümeti kurar.Şayet Parlamento seçimlerinde Beyazlar 50 Kırmızılar 50 Milletvekili çıkarırsa Devlet Başkanlığı için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilir,

-Bir kez dahi Milletvekili seçilmiş kişiler ömür boyu Devlet Başkan Yardımcısı,Bakan,Vali ve Kaymakam olarak atanamazlar,

-Bu sistemde Belediye Başkanlığı ve Muhtarlık Makamı kaldırılmıştır.Bu makamlara Devlet Başkanı tarafından meclis dışından Vali ve Kaymakamlar atanır.Vali ve Kaymakamlar Devleti temsil eder.Siyaset yapamazlar.Herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet ederler,Daha önce bir kez dahi Milletvekilliği yapmış kişiler Vali ve Kaymakam olarak atanamazlar,

-Meclis Başkanı ve İki Meclis Başkanvekili Milletvekilleri içerisinden, iki Devlet Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Meclis dışından Devlet Başkanı tarafından atanır.Diğer İki Meclis Başkanvekili Muhalefet Milletvekilleri arasından Muhalefet partisi Genel Başkanı tarafından atanır,

-34 Milletvekilinin imzasıyla Devlet Başkan'ı, Devlet Başkan Yardımcıları,Meclis Başkan'ı ve Bakanların görevden düşürülmesi için gensoru verilebilir,

-34 Milletvekilinin imzasıyla da Milletvekili Dokunulmazlığının kaldırılması için gensoru verilebilir,

-Devlet Başkan'ın,Devlet Başkan Yardımcılarının,Meclis Başkan'ın ve Bakanların görevden düşürülmesi için Meclis'te 81 Milletvekilinin evet oyu kullanması gerekir.Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması için ise Meclis'te yapılan oylamada 81 Milletvekilinin evet oyu kullanması gerekir.Milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Milletvekilinin ve Devlet Başkanlığı düşürülen Devlet Başkan'ın Milletvekilliği de düşer.Meclis Başkanlığı görevinden düşürülen kişinin Milletvekilliği düşmez.Meclis Başkanlığından ve Meclis Başkanvekilliğinden istifa eden kişinin Milletvekilliği düşmez.Devlet Başkanı Meclis oylaması gerekmeksizin atamış olduğu Meclis Başkanını ve Meclis Başkanvekillerini görevden alabilir.Ve yerlerine Mevcut Milletvekillerinden birini bu göreve atayabilir.Görevden aldığı Meclis Başkan'ının ve Meclis Başkanvekilleri'nin Milletvekilliği devam eder.Muhalefet Partisi Genel Başkanı'da atamış olduğu Meclis Başkanvekillerini Meclis oylaması gerekmezsizin görevden alabilir.Ve yerlerine Mevcut Milletvekillerinden birini bu göreve atayabilir.Görevden alınan Meclis Başkanvekillerinin Milletvekilliği devam eder.
Meclis kararıyla Devlet Başkan Yardımcılığı ve Bakanlığı düşürülen kişilerin yerlerine Devlet Başkanı yeni kişiler atar,

-Milletvekili olmayan Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar Meclis çalışmalarına katılabilir.Ancak Meclis oylamalarında oy kullanma hakları yoktur,

-Milletvekili olmayan Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar her türlü yargılama faaliyetlerine dahil edilebilirler.Yargı sonucu hüküm giyen Devlet Başkan Yardımcıları ile Bakanlar Devlet Başkan'ın kararı ve Meclis onayı gerekmeksizin görevlerinden düşürülür. Yerlerine Devlet Başkanı tarafından yeni atamalar yapılır,

-Yargılanma sonucu hüküm giyen Devlet Başkan'ın,Meclis Başkan'ın, Milletvekilinin ve Meclis Başkanvekillerinin Dokunulmazlığı Meclis kararı olmaksızın kaldırılmaz. Ve verilen yargı kararı Milletvekilliği sıfatı sona ermeden uygulanamaz. ( Vatana ihanet,terör,insan öldürme ve Cinsel taciz suçları hariç.Bu suçlardan birini veya birden fazlasını işleyen ve yargı kararıyla hüküm giyen Devlet Başkan'ın,Meclis Başkan'ın, Milletvekilinin ve Meclis Başkanvekillerinin Milletvekilliği Dokunulmazlığı Meclis kararı olmaksızın kaldırılır.Ve bulundukları görevden düşürülür.
Meclis içinden yeni Devlet Başkan'ı seçilir.Meclis Başkan'ı ve Meclis Başkanvekilleri yeni seçilen Devlet Başkanı tarafından atanır),

-Vefat etmiş Milletvekili sayısı ile dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili sayısının toplamı 50'nin üstüne çıkarsa veya Devlet Başkanı vefat ederse meclis fesih edilir.Ve 90 gün sonra tekrar milletvekili seçimi yapılır.O güne kadar Meclis Başkanı Devlet Başkanlığına vekalet eder.
Devlet Başkanı Gensoruyla düşürülür veya Devlet Başkanı istifa ederse Meclis seçimi tekrarlanmaz. Yeni Devlet Başkanı Meclis içinden Milletvekilleri arasından en fazla oyu alan kişi olur.Ve yeni hükümeti kurar.Gensoruyla düşürülen Devlet Başkan'ının veya Devlet Başkanlığından istifa eden Devlet Başkan'ının Milletvekilliği de düşer,

-Mecliste yasalar oylamaya katılan Milletvekillerinin salt çoğunluğunun onayıyla onaylanır,
( Örneğin bir yasanın oylamasına toplam 59 Milletvekili iştirak etti.En az 30'unun onayı var ise yasa meclisten geçer )
-Meclis'teki yasalar en az 51 Milletvekilinin katılımıyla oylanır.Altı bir sayıyla yasalar oylamaya sunulmaz,

-Anayasa değişikliği 81 milletvekilinin onayıyla onaylanır,

-Raferanduma 81 milletvekilinin onayıyla gidilir,

-Meclis 26 Milletvekilinin altında açılamaz,

-Beyazların ve Kırmızıların Genel Başkan seçimleri şu şekilde yapılır.Sadece Parti'ye üye olan kişiler Parti Genel Başkanlığına aday olabilir.Ve Partilerine siyasi parti üyesi olan adaylardan en fazla oyu alan aday partinin Genel Başkanı olur.Bir aday en fazla 3 kez Parti Genel Başkanı seçilebilir.Parti Genel Başkanı seçimi 7 yılda bir yapılır,

-Bu sistemde milletvekillerinin Mecliste oturumlarına katılma zorunluluğu yoktur.Mevcut milletvekiliyken parti değiştirmesi yasaktır.Milletvekili istifa müessesesi yoktur,

-Oy kullanma yaşı 19 yaşından küçük olmamak,Milletvekili olma yaşı 25 yaşından küçük olmamak,Devlet Başkanı olma yaşı 35 yaşından küçük olmamak,Devlet Başkan yardımcısı,Meclis Başkanı,Meclis Başkanvekili ve Bakan olarak atanabilmek için 30 yaşından küçük olmamak gerekir,

Hakan
Hakan - 2 saniye Önce

Ataoğlu denen işbirlikçi bu gusbo,siyaset sahnesinden silinmedikçe kendi kişisel menfaatleri ve yapışıp kaldığı şu koltuk uğruna herzaman kıbrıs türk toplumu aleyhine sahnelerde olacak..Bu adamın buralarda olmasının suçlusu Sedar Denktaş'tır....Aldığı maaşları helal etmiyoruz..

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