Dilekçe verildi

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yasağı kararına uymadığı gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nce hakkında 2 ay hapislik cezası verilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt için avukatı Feyzi Hansel tarafından özel af çıkartılması talebiyle Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi'ne sunduğu dilekçe, bu sabah komitede görüşülecek.

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, komite toplantısı için dün yayımladığı davette, Meryem Özkurt adına avukatı Feyzi Hansel’in sunduğu “Özel Af Yasası Hazırlanmasına" ilişkin dilekçenin bu sabah saat 09.00’da komitede görüşüleceğini duyurdu ve komite üyelerini toplantıya çağırdı.

Hüseyin Çavuş başkanlığındaki komitede, Başkan Vekili Salahi Şahiner ve üyeler Sadık Gardinyanoğlu, Biray Hamzaoğulları, Fırtına Karanfil, Teberrüken Uluçay ve Emrah Yeşilırmak yer alıyor.

Yasadaki düzenleme

Özel af dilekçeleri, 30/1976 sayılı “Yurttaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne Dilekçeyle Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasını Düzenleyen Yasa” tahtında hazırlanıyor.

Yasa, “kesinleşmiş cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması” hakkında özel af dilekçeleri yapılabileceğini öngörüyor.

Yasaya göre “Bir özel af dilekçesinin Dilekçe Komitesi'nce dikkate alınacak değerde görülmesi halinde, Komite, bir özel af yasa tasarısı hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunar. Bu tasarı, Meclis İçtüzüğünün 57. ve 58. maddeleri uyarınca Genel Kurul'da görüşülür.”

Yasada “Özel affın kapsamı ve sonuçlarına” ilişkin olarak ise, “Özel Af Yasasında aksine bir kural olmadıkça, özel af, cezayı ortadan kaldırır veya azaltır. Ancak, Özel Af Yasası hiçbir halde mahkumiyet ve af kapsamı dışındaki sonuçlarını ortadan kaldırmaz” ifadeleri yer alıyor.

İtiraz için 10 gün süre

Bu arada Özkurt hakkındaki hapis kararının 9 duruşma sonrası okunduğu açıklandı.

Yaklaşık bir yıl süren ve önceki gün okunan 2 aylık hapis cezasıyla ilgili karara itiraz etmek ve istinaf dosyalamak için verilen süreyse 10 gün.

YSK’nın şikayeti üzerine BRTK Müdürü Özkurt aleyhine 7 Temmuz 2021 tarihinde Başsavcılık tarafından dava dosyalandı. 4 Ağustos 2021’de görülmeye başlanan dava kapsamında itibaren tebliğ ve itham için 9 duruşma yapıldı.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’nin, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, "YSK’nın hem telefonla hem de mail üzerinden yayınların durdurmasıyla ilgili ihtarına uyulmadı".

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan suçlu bulunan Özkurt, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapse mahkum edildi.

Özkurt’un hapislik cezası 2 ay olarak takdir edildi. Söz konusu suçların iki yıla kadar hapislik cezası öngördüğü de belirtildi.