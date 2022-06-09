‘Enflasyon düşecek’

Maliye Bakanı Sunat Atun, 2022 yılının ülke için zor bir yıl olduğunu ancak küresel enflasyonun 2023’te düşeceğini söyledi. Atun, 2023 yılının ilk yarısından sonra enflasyon ve fiyat artışının daha makul geçeceğini ifade etti.

Ek bütçenin Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi’nde görüşüleceğini anımsatan Bakan Sunat Atun, arttırılan bütçe ile özel sektörün desteklenmesi ve kalkınmasının öncelikleri arasında olduğunu vuırguladı.

Atun, “Küçük esnaf, işletmeler, kobiler bütçe dahilinde bu alanda önemli çalışmalar yapılacak. Çalışma bakanlığının da istihdamı desteklemesi için çeşitli çalışmaları var” dedi.

Atun, Belediyelere katkı payının da ek bütçe içerisinde artırıldığını açıkladı.

Maliye Bakanı Atun, kur korumalı mevduat konusunda önümüzdeki hafta Türkiye’de temaslarda bulunacağını açıkladı.

Atun, “TC yetkilileriyle gelecek hafta görüşmelerimiz olacak. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geleceğiz” diye konuştu.