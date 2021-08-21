Yangına davetiye

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın büyük ve küçük sanayi bölgelerinde, neredeyse insan boyunu aşan kuru otlar, diken ve ağaçlar, yangınların arttığı bu günlerde büyük tehdit oluşturuyor.

Diyalog muhabirine ulaşan sanayi esnafı, sokakların kuru otlarla dolduğunu ve aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde, olası bir yangının, kuru otlar nedeniyle kısa sürede tüm sanayiyi saracağını ifade etti.

Kuru otların yıllardır temizlenmediğini savunan esnaf, insan boyunu aşan otların, görüntü kirliliği yarattığını belirtti. Esnaf, son zamanlarda artan yangınlara da dikkat çekerek, “Aşırı sıcakların yaşandığı günlerdeyiz, olası bir yangın, bu otlar nedeniyle kısa sürede yayılıp bir faciaya neden olabilir, bu otları temizlemek için ne bekliyorlar” diyerek, yetkilileri göreve çağırdı.

