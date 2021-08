Liderlerle ön hazırlık yapacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise RİK’e yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Ağustos sonunda veya Eylül başında Kıbrıs’a gelmesi için görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

Hristodulidis, Lute’un adaya yapacağı ziyaretin amacının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Genel Kurul çalışmalarının 29-30 Eylül tarihleri civarında tamamlanmasının akabinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le olan görüşmesine hazırlık yapmak olduğunu ifade etti.

Devam eden çabaların, Kıbrıs müzakerelerinin üzerinde hemfikir olunan iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden başlaması için olgular meydana getirilmesini hedeflediğini savunan Hristodulidis, Rum hükümetinin BM Güvenlik Konseyi üyelerine, özellikle de müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına katkıda bulunmaya ilgi gösteren bazı daimi üyelere yönelik hareket ettiğini söyledi.

New York’ta üçlü görüşme olabilir

Rum hükümetinin çabalarının ikinci ayağının ise Avrupa Birliği olduğunu dile getiren Hristodulidis, geçmişte alınan kararların devamı olarak, kapalı bölge Maraş’taki Türk provokasyonları konusunun yeniden AB’de ele alınmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, Kıbrıs sorunuyla ilgili icraatların dış politika aşamasında herhangi bir değişiklik olmadan sürdüğü ileri sürüldü.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Rum Devlet radyosuna “müzakerelerin BM kararları temelinde yeniden başlaması için olguların nasıl şekillendiğini görmeleri ve sonuçlar ortaya çıkması hedefiyle, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute ile Kıbrıs’a gelmesi için görüşme yapıldığını” söyledi. Gazete, Hristodulidis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le üçlü görüşme yapması ihtimalinden de söz ettiğini aktardı.

Anastasiadis’in New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesiyle yapacağı görüşmelerin kesin olarak addedildiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in de New York’ta muhataplarıyla görüşmeler yapacağını ekledi.