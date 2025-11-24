Konuklara keyifli anlar yaşattı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, 22 Kasım Cumartesi gecesi Merit Park Hotel Letafet sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, ilk kez çıktığı bu sahnede, yıllara meydan okuyan şarkılarını büyük bir titizlikle seslendirerek müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser, Rafet El Roman’ın “Yalancı Şahidim” şarkısıyla başladı. Ardından sanatçı, uzun yıllardır müzik-severlerin dillerinden düşmeyen “Kalbine Sürgün”, “Yalnızlık”, “Direniyorum”, “Affet Beni” ve “Bana Sevda

Demeyi Öğrettin” gibi sevilen parçalarını da repertuarına ekledi. Sanatçı, sahnede enerjisini yüksek tutarken, şarkılarına kendi yorumunu katarak eserleri farklı bir ivmeyle yeniden canlandırdı.

Rafet El Roman, konserinde ayrıca Barış Manço, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses gibi usta isimlerin klasikleşmiş eserlerini de seslendirdi. Sanatçının bu parçaları yorumlarken gösterdiği profesyonellik ve sahnedeki enerjisi, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gece boyunca dinleyiciler şarkılara coş-kuyla eşlik ederek Letafet sahnesinin atmosferini adeta bir festival alanına çevirdi.

Konserin finalinde tüm hayranlar ayakta alkışlayarak sanatçıyı destekledi. Rafet El Roman, sahnedeki heyecanını paylaşarak izleyicilerine teşekkür etti ve böylesine sıcak bir ilgi gördüğü için memnuniyetini dile getirdi. Gecenin sonunda, izleyiciler unutulmaz bir müzik ziyafetiyle salonu terk etti.



