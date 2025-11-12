Büyük heyecan yaşandı

Ülkenin en prestijli otellerinden biri olan Merit Park Hotel, Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde düzenlenen 12. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Uluslararası arenada modern tavlanın en prestijli buluşması olarak kabul edilen organizasyon, büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu.

WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu’nun yürütümünde başarıyla tamamlanan bu organizasyon, Merit Park Hotel’in kusursuz ev sahipliği ve misafirperverliğiyle birleşerek unutulmaz bir uluslararası buluşmaya dönüştü. Dünya genelinde 38 ülkeden gelen profesyonel ve amatör oyuncuların katılımıyla gerçekleşen dev turnuvada, ana kategorilerde 326, toplamda ise 400’ün üzerinde tavla sever yeteneklerini sergiledi. Kıyasıya mücadelelerin yanı sıra Merit Park Hotel’in sunduğu lüks konaklama, konforlu ortam ve misafirperverlik de katılımcılardan tam not aldı. Turnuvaya katılan ülkeler arasında İran, Danimarka, Ukrayna, İsviçre, Yunanistan, Finlandiya, Türkiye, Romanya, Norveç, Arjantin, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Japonya, Avustralya, Almanya, Liechtenstein, Rusya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kuveyt ve ABD yer aldı. Farklı coğrafyalardan gelen bu güçlü katılım, turnuvanın uluslararası çapta ne kadar büyük bir ilgiyle takip edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şampiyon Thomas Myhr

9 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen final müsabakasında, Danimarka’dan Thomas Myhr, İranlı rakibi Arash Afroozian’ı mağlup ederek şampiyonluk unvanının sahibi oldu. İki Grand Master’ı karşı karşıya getiren bu mücadele, 12 yıllık turnuva tarihinin en üst düzey finali olarak hafızalara kazındı. Şampiyon Myhr, yalnızca ana kategoride değil, aynı zamanda Mega Jackpot ve BMAB turnuvalarında da birincilik elde ederek tarihi bir başarıya imza attı. Üç ayrı turnuvayı birden kazanan Myhr, toplam 65 bin Euro mertebesinde ödülün sahibi olurken, finalist Afroozian ise 15 bin 600 Euro ödül kazandı. Toplam 370 bin Euro değerindeki ödül havuzu, dereceye giren oyuncular arasında paylaştırıldı. Bu ödüller, hem oyunculara finansal motivasyon sağladı hem de uluslararası arenada tanınırlıklarını artırdı.

Prenses Tılsım turnuvaya zarafet kattı

Bu yılki şampiyonanın en dikkat çekici katılımcılarından biri, Liechtenstein Prensesi Tılsım Von Liechtenstein oldu. 12 yıldır düzenlenen turnuvada ülkesinin ilk kez temsilini sağlayan Prenses, bu vesileyle “Özel Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü. Prenses’in bu anlamlı katılımı, hem kendi ülkesinde hem de uluslararası tavla camiasında büyük yankı uyandırarak, turnuvaya zarafet ve prestij katan unutulmaz bir anı olarak tarihe geçti.

Su altında tavla

Her yıl büyük ilgi gören geleneksel etkinliklerden biri olan “Wetgammon” (Su Altı Tavla Turnuvası), bu yıl da turnuvanın en renkli kategorilerden biri oldu. Katılımcılar, dalış ekipmanlarıyla su altına inerek özel olarak tasarlanan tavla masalarında yarıştılar. İzleyenlerin yoğun ilgisini çeken bu sıra dışı mücadele, sporculara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Final gecesi ve ödül töreni

Şampiyona, Merit Park Hotel’in büyüleyici atmosferinde düzenlenen görkemli ödül töreniyle son buldu.

Dereceye giren oyuncular kupalarını büyük bir gururla kaldırırken, turnuva sonrasında düzenlenen özel gala partisi ile dostluk ve eğlence dolu anlar yaşandı. Katılımcılar, uluslararası sporun rekabet ruhunu kutlarken aynı zamanda yeni dostluklar kurma fırsatı buldu. Kuzey Kıbrıs, Tavla Sporunun Küresel Merkezi Olma Yolunda Gerek organizasyon kalitesi gerekse geniş katılımı ile Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, 12. yılında bir kez daha Kuzey Kıbrıs’ı tavla branşında küresel bir merkez haline getirme hedefine önemli bir katkı sağladı.