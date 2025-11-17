Merit’te cumhuriyet coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıldönümü, Merit otellerinde düzenlenen özel konserlerle kutlandı.

Girne’de faaliyet gösteren Merit Park Otel’in bünyesinde buluna Letafet’te sahneye çıkan Türk müziğinin sevilen ismi Korhan Saygıner unutulmaz anlar yaşattı.

Saygıner, “Aklım Karıştı” parçasıyla izleyicileri selamlayarak güçlü performansını sergilemeye başladı. Sahnedeki doğal tavrı ve etkileyici yorumuyla kısa sürede tüm salonu etkisi altına alan Saygıner, zaman zaman yaptığı konuşmalarla 15 Kasım’ın Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı önemi vurguladı. Konuklar, sanatçının sevilen eserlerine hep bir ağızdan eşlik ederek coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Konser boyunca ritmi hiç düşürmeyen sanatçı, sevilen parçalarıyla Letafet sahnesini adeta bir kutlama alanına dönüştürdü. Yaklaşık iki saat süren performans, finalde tüm salonun hep bir ağızdan Saygıner’e eşlik etmesiyle unutulmaz bir ana sahne oldu.

Korhan Saygıner, kuruluş yıldönümüne özel bu konserde yalnızca şarkı söylemekle kalmadı; dinleyicilere hem müzikal hem de duygusal anlamda kalıcı bir gece armağan etti.

Ayta Sözeri Merit Lefkoşa’da unutulmaz bir konser verdi

Ünü sanatçı Ayta Sözeri de 15 Kasım Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Hotel’de sahne aldı. Merit, Ayta Sözeri’nin muhteşem performansıyla dopdolu bir geceye ev sahipliği yaptı. Güçlü sesi, samimi sahne duruşu ve kusursuz yorumlarıyla öne çıkan sanatçı, ilk notalardan itibaren salonu büyüledi. Alkışların hiç susmadığı gecede Sözeri, duygu yüklü slow parçalarından enerjik ritimlere kadar uzanan geniş repertuvarıyla izleyenlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Konser, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümünün coşkusuyla birleşince, gece hem müzikal hem de duygusal anlamda unutulmaz bir kutlamaya dönüştü. Ayta Sözeri, sahnede yaptığı kısa konuşmalarla bu özel günün anlamını vurgularken, izleyicileriyle kurduğu samimi bağ gecenin ruhunu daha da pekiştirdi.

Sanatçı, “Sarı Odalar”, “Firuze”, “Fesuphanallah”, “Büklüm Büklüm” ve “Son Mektup” gibi sevilen eserlerini yorumlayarak salonu adeta bir müzik şölenine çevirdi. Seyircilerin şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesi, gecenin coşkusunu zirveye taşıdı.