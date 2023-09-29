Dişini kırdı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda eşiyle arkadaşlık yaptığı gerekçesiyle Memduh Erişmen’i darp ederek, dişlerini kıran Salih Hayaloğlu tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, 27 Eylül 2023 tarihinde saat 07.45 sıralarında Köşklüçiftlik bölgesinde umumi bir yer olan otopark alanı içerisinde, eşi ile arkadaşlık yaşadığı gerekçesi ile Memduh Erişmen ile konuşmaya giden zanlının, Erişmen'e hakaret ettikten sonra yüzüne kafa atmak sureti ile ön üst dişinin kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, Erişmen'in ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak 3 ifade alındığını, kamera görüntülerinin temin edildiğini söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, “itale-i lisanda bulunma, darp ve vahim zarar” suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.