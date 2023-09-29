‘Aldatıldık’

Türkiye’nin Mersin ilinden tekne ile KKTC’ye yasa dışı yollardan getirilen Suriye uyruklu Nour Talib, insan tacirleri tarafından ortada bırakılınca polise sığındı

Ülkesine gönderilmeyi talep eden zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Eylül 2023 tarihinde saat 15.30'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelen Suriye uyruklu zanlının 23 Eylül 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında Mersin’den küçük bir tekne ile 11 kişi ile birlikte bilmediği bir sahilden KKTC’ye giriş yaptığını anlattığını söyledi. Soruşturma memuru, zanlının ifadesinde herkesin bir yere dağıldığını, kendisinin ise kaybolduğu için yardım istediğini söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının ülkesine gönderilmek için yardım talep ettiğini söyledi.

Polis, zanlının soruşturma amaçlı 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan KKTC'den kaçabileceğini belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Fadi ile Ahmet de yardım istemişti

Bu arada Türkiye’nin Mersin ilinden tekne ile KKTC’ye yasa dışı yollardan gelen Suriye uyruklu Fadi Abuishak ve Ahmet Abuishak de kısa bir süre önce polise sığınarak, ülkelerine gönderilmeyi talep etmişti. İki zanlı, önceki gün mahkemeye çıkarılmış, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.