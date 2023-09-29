372’sine ceza yazıldı

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam bin 155 araç sürücüsü kontrol edildi. 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 177’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 82’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 372 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edildi.

