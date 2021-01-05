Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, kısıtlamanın sona ermesiyle yerli ve yabancı turistler pistleri şenlendirdi.

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yılbaşı tatilinde ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kayak yapamayan turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde kente direkt uçuşlarla gelen Ukrayna, Rusya ve Moldovalı turistler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistlerde, kayak, snowboard ve kızak kayarak keyifli zaman geçirdi.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunulan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde, Coronavirüs tedbirleri üst seviyede alınarak güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Palandöken Kayak merkezindeki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, günübirlik misafir almadıklarını, yerli kayak severlerin ise HES kodu uygulamasıyla pistlere alındığını söyledi.