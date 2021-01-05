Komisyon acilen toplanmalı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 2021 için asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi.

Kanatlı, açlık sınırının zaten altında olduğunu savunduğu asgari ücretin, son dönemdeki pandemi koşulları ve döviz krizi sonrası oluşan ekonomik göstergelerle okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviyeye geldiğini belirterek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplantıya çağrılmasını istedi.

Kanatlı, 22/1975 sayılı yasaya göre “Asgari ücretin, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere saptanan ücreti anlattığını anımsattı.

Döviz artışları ve yapılan onca zamdan sonra eriyen alım gücü karşısında yürürlükteki asgari ücret ile çalışanların günlük net eline geçen 176 TL ile 4 kişilik ailesinin bir günde ihtiyaçları olan yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalıştığına dikkat çeken Kanatlı, DPÖ’nün kriterleriyle asgari ücretin yüzde 40 kusurunun, gıda için harcanması gereken rakam olduğunu, yani 4 kişilik bir ailenin üç öğün beslenmesi için hükümet tarafından günlük 70 TL harcamasının öngörüldüğünü savundu.

Kanatlı, orta vadedeki taleplerinin asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992’den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşılması olduğunu kaydetti ve Başbakan Ersan Saner’e bu yönde çağrıda bulundu.