Marmaris ve Bodrum'da, sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladı

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris ve Bodrum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahillerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Bodrum ilçesinde ise güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Bodrum Kalesi çevresindeki yollarda ve sahillerde yürüyüş yapmayı ve deniz kenarındaki banklarda oturmayı tercih etti. Yoğunluk yaşanan Kumbahçe sahilinde, çocuklar kumsalda oynayarak vakit geçirdi.

"Güney Ege'nin incisi" Marmaris'te, yeni haftanın ilk gününde güneşli hava etkili oldu. Kentte hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 21 dereceyi buldu.

