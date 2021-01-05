UBP’de çatlak

Cumhuriyet Meclisi yeni hükümet döneminde Başkanlık Divanını yeniden oluşturdu. Başkanlık Divanı’nın bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, bir idare amiri ve üç de kâtipten oluşturulması; Meclis Başkanı’nın UBP’den, Meclis Başkan Yardımcısı’nın ise CTP’den olması onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına aday olan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın adaylığı, Meclis’te yapılan oylama sonucu reddedildi. Resmiye Canaltay’a 13 kabul, 26 ret oyu kullanıldı, 3 milletvekili çekimser kaldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Ortaya çıkan bu durum UBP içinde çatlak olduğunu ortaya çıkardı ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Meclis Başkanı Uluçay, Resmiye Canaltay’ın üye tam sayısının salt çoğunluğunu alamadığını dolayısıyla adaylığının reddedildiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi başkanının seçilemediğini söyleyen Uluçay, Meclis oturumunun seçim gündemiyle perşembe gününe ertelendiğini, seçimlerin perşembe günü tekrarlanacağını kaydetti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, bugün parti başkanlarını toplantıya çağıracağını söyledi.

Bütçe komitesinin üyeleri de belirlendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, yakında yapılacak bütçe görüşmeleri nedeniyle Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin üyeleri de belirlendi. Buna göre; komite Sunat Atun (UBP), Özdemir Berova (UBP), Menteş Gündüz (UBP), Yasemin Öztürk (UBP), Fikri Toros (CTP), Salahi Şahiner (CTP), Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan (HP) oluştu.

Diğer komiteler ve üyeler şöyle:

Hukuk ve Dışilişkiler Komitesi- 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Avrupa Birliği Uyum Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Kıb-Tek Araştırma Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi 7 üye: “UBP 4, CTP 2, HP 1”

Sayıştay Komitesi 6 üye: “UBP 3, CTP 2, HP 1.”

İçtüzük Değişiklik Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi ise 9 üyeden oluşuyor. Üyelerin partilere göre dağılımı “UBP 3, CTP 2, HP 1, DP 1, TDP 1,YDP 1” olarak belirlendi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi bütçe komitesi oluşturulduğunu söyleyerek, bütçe çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanabileceğini belirtti.

Meclis’i geren tezkere

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde bulunan, “Davalarda Zaman Aşımı Değişiklik Yasa Önerisi”nin Ekonomi Bütçe ve Plan Komitesi gündemine aktarılması ve bu komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere Meclis’te tartışma yarattı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun’un ardından söz alan muhalefet milletvekilleri, yasa önerisinin görüşüleceği komitenin değiştirilmek istenmesini eleştirdi; bunun Meclis İç Tüzüğü’ne de aykırı olduğunu belirtti.

Tartışmaların ardından varılan uzlaşmayla yasa önerisinin ivedilik alınmış şekliyle Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi gündeminde kalacağı Meclis Genel Kurul kayıtlarına geçirildi.

Vekiller güncel konuştu

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Daha sonra Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca konuşma taleplerine geçildi.

Özyiğit: Tehlike giderek büyüyor

Bu bölümde Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “pandemi ve alınan tedbirler” başlıklı konuşma yaptı.

“Maalesef korktuğumuz oldu, hem de tehlike giderek büyüyor” diyen Özyiğit vaka sayılarına işaret etti.

Yeni yılın ilk iki gününde iki kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Özyiğit bunun da işin ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Harçlar bir yana süte de zam yapıldığını, vatandaşın zora sokulduğunu kaydeden Özyiğit, okullara süt dağıtılması uygulamasından neden vazgeçildiğini anlamanın zor olduğunu, evde olsalar bile çocuklara bu sütlerin ulaştırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Manavoğlu: Hükümet her kesime sahip çıkmalı

Ardından HP adına Gülşah Sanver Manavoğlu “pandemiyle ilgili ekonomik tedbirler” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümeti eleştiren Manavoğlu hükümetin bu dönemde esnafa özel sektöre işverenlere ve tüm vatandaşa sahip çıkması gerektiğini, daha koordineli şekilde çalışması gerektiğini kaydetti.

Her yıl ocak ayında harç zamları olduğunu ancak Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın göreve geldiğinde piyasayı ucuzlatacağız dedikten sonraki beklentilerinin standart harçlarla ilgili hükümeti bu zamların ya yapılmaması ya da çok az zam yapılması konusunda zorlaması yönünde olduğunu söyledi.

Bakanı popülizmle suçlayan Manavoğlu “Hükümetin gerekli kararları almamasının özel sektördeki belirsizliği büyüttüğünü” kaydetti, hükümeti belirsizlikleri çözmek için adım atmaya çağırdı.

İşsizliğin açıklanan rakamlardan yüksek olduğunun aşikar olduğunu söyleyen Manavoğlu, bu konuda ciddi tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bazı önlemler alınırken çifte standarda gidildiğini de söyleyen Manavoğlu “Lütfen artık hükümetin başını sonunu bulsun ve işlemeye başlasın” dedi.

Özdenefe: Hortum hasarları ne oldu?

Meclis Genel Kurulu’nda, CTP adına Fazilet Özdenefe “Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde oluşan hortum nedeniyle oluşan hasarlar” hakkında konuşma yaptı.

Yeni yıl kutlamaları hakkında alınan kararlara işaret eden Özdenefe, uygulamada adil ve eşit davranılmadığını, bunun hem sağlık açısından sorun yarattığını, hem de sosyal adalet ve ülke yönetimine olan inancın sarsıldığını savundu.

İnsanların hükümete güvenmediğini, adil ve eşit davranılmadığını, denetleme ve kontrollerin yapılmadığını öne süren Özdenefe, Başbakana kontrol ve denetimlerle ilgili ne yaptığını sordu.

Çatalköy Sanayi Bölgesi’ndeki sıkıntılara da değinerek, bu bölgede ciddi bir hortum sorunu yaşadığını anımsatan Özdenefe, yaşanan felaket sonucunda büyük zarar gören sanayicilerin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmadığını ve Başbakanın bu kişilere randevu bile vermediğini söyledi.

Özdenefe, hortumdan dolayı yaşanan mağduriyet hakkında Başbakan’dan açıklama beklediğini kaydetti.

Pilli: Kurallara uyulması gerekir

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, dünyada Covid-19’un artmakta olduğunu söyleyerek, bu hastalığın kış aylarında artışa geçeceğini söylediklerini ve önlem aldıklarını kaydetti.

Ülkeye 3 günlük gelişlerle ilgili kurallara uyulmadığından dolayı bu kuralı kaldırdıklarını dile getiren Pilli, ekonomi açısından 3 günlük gelişlerle ilgili alınan kararın aslında iyi bir karar olduğunu fakat bu karara uyulmadığından dolayı da uygulamayı kaldırdıklarını anlattı.

Kişilerin bireysel olarak kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Pilli, her türlü önlemin alındığını fakat uygulamanın yapılmadığını söyleyerek, “herkesin başına da bir kişi koyamazsınız” dedi.

Bir otelde yaşanan yılbaşı etkinliğinden dolayı soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Pilli, otellerde çok kişi olmadığını ve kumarhanelere KKTC vatandaşının girmesinin yasak olduğunu anımsatarak, denetimlerin bundan sonra daha sıkı olacağını kaydetti.

“Aşı planlarımız hazırdır”

Aşı planlarını yaptıklarını söyleyen Pilli, Türkiye’den sinovak aşılarının gelerek aşılanmaya başlanacağını ve aşıların ilk önce sağlık çalışanları, huzur evlerinde yaşayanlar, kronik hastalar ve geriye kalan herkesin peyder pey aşılanacağını belirtti.

Belediyelere ve polise denetleme yetkisi verilecek

Belediyelere ve polise denetleme yetkisi vermek için Bakanlar Kurulu’nda açılımlar yapılacağını dile getiren Pilli, herkese kurallara uyma çağrısı yaptı.

Covid-19’u kontrol altına almanın kolay olduğunu, bireylerin kendine düşen görevi yapması halinde vakaların 1’e ve 2’ye düşeceği inancını dile getiren Pilli, herkesin kendini bildiğini ve gerekmesi halinde kişilerin kendi kendilerini de izole etmeleri gerektiğini kaydetti.

Aşı konusunda tüm üst kurul ile basın açıklaması yapmayı düşündüklerini dile getiren Pilli, halkın daha iyi bilinçlenmesi için basın toplantısı yapıp açıklama yapacaklarını söyledi.

Denetim yaptıklarını, cezalar kesildiğini dile getiren Pilli, bunları basına aktarmadıklarını fakat artık basına açıklayacaklarını söyledi.

Arıklı: Keşke zamlar yapılmasaydı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, tüp gaza sembolik de olsa 5 TL’lik indirim yaptıklarını ve açıklamalarının eleştirildiğini kaydetti.

Yılın ilk günü harçlara otomatik zam geldiğini ve dörtlü koalisyonda da bunun yapıldığını dile getiren Arıklı, “Gönül isterdi ki bu zamlar yapılmasındı” dedi.

Piyasayı denetleyerek, halkın alım gücünü artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Arıklı, çalışmaları paydaşlarla birlikte yaptıklarını kaydetti.

Etiket tüzüğünü değiştirme çalışmalarını da yaptıklarını dile getiren Arıklı, belediye görevlilerinin de piyasayı denetleyeceklerini belirtti.

İyi niyetle çalıştıklarını ve muhalefetin de kendilerine destek vereceğini söyleyen Arıklı, denetimli mal kapsamı konusunda da çalışma başlattıklarını kaydetti.

Saner: Zamların yapılması gerekiyordu

Başbakan Ersan Saner, Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde milletvekillerinin çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Zamlar konusuna değinen Saner, her yıl aralık ayının son haftalarında Bakanlar Kurulu’nun zamlara yönelik kararı aldığını belirterek, hayat pahalılığını maaşlara yansıtabilmek adına bu tür zamların yapılması gerektiğini, ancak anomaliler varsa bunun gözden geçirilebileceğini söyledi.

Saner, işçi hakları ve yatırımların ödenmesine yönelik kolaylıklar yapıldığını, bundan sonra da gerekirse ellerinden gelen tüm imkanı kullanarak halka yardım ve destek yapacaklarını kaydetti.

Genç işsizlik oranlarına değinen Saner, birtakım yeni uygulamalarla, farklı yardımlar yapılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Ülkeye girişler konusunda “charter uçuşlar neden yapılmıyor” diye sorular sorulduğunu aynı zamanda, üç günlük girişlere izin verildiğinde de bulaşın arttığından şikayet edildiğini söyleyen Saner, bu ikisinin arasını tutturmanın önemli olduğunu, henüz hiçbir ülkenin bu noktada olmadığını, çalışmalardan elde edilen verilerle ekonomik daralmayı önleyecek tedbirler almaya çalıştıklarını ifade etti.