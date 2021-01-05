Meclis bileşimine de katılmadı

Kaplıca’da yaşayan 2 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Büyükkonuk Belediyesi’nden Kaplıca’da tespit edilen iki vakayla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada temaslıların 1102 hattını veya belediyenin sağlık birimine bilgi vermeleri yönünde çağrı yapıldı.

Bağımsız milletvekili Mesut Genç’in Kaplıca’da Covid-19 testi pozitif çıkan şahıslardan birinin temaslısı olduğu iddia edildi. Mesut Genç’in Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısına katılmaması bu iddiayı güçlendirirken, kendisini izole ettiği, 14 gün boyunca karantinada olacağı öne sürüldü.

Mesut Genç 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel seçimlerinde Halkın Partisi milletvekili olarak meclise girmişti.

Mesut Genç 7 Aralık 2020 tarihinde Halkın Partisi’nden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak görevini sürdürüyor.