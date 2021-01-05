Güneyde hastaneler zorda

Yeni tip koronavirüs vakalarının son dönemde yüksek seyretmesi ve hasta sayısındaki artış nedeniyle Rum sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği, ilaveten daha hızlı yayılan mutasyona uğramış virüsün saptanması üzerine Güney Kıbrıs’ta ikinci kez genel kapanmaya gidilmesi gündemde.

Rum lideri Nikos Anastasiadis’in, Epidemiyolojik Danışma Kurulu’nun, son seçenek olmasına karşın tek çözüm olarak gördüğü genel kapanma önerisini görüşmek üzere bugün uzmanlarla bir toplantı gerçekleştireceği, Perşembe günü de Bakanlar Kurulu’nu toplayacağı haber verildi.

Politis haberi manşetten “Bayramlar Bitti, ‘Liberal’ Lockdown’a Gidiyoruz… Yüksek Vaka Sayısı ve Hastanelerin Aşırı Dolu Olması Başka Seçenek Bırakmıyor” başlığıyla verdi.

Güney Kıbrıs’ın son günlerdeki epidemiyolojik göstergelerin, genel kapanmayı kaçınılmaz kıldığı, hastanelerdeki durumun henüz sürdürülebilir olduğu ancak daha ne kadar devam edeceğinin bilinemediği kaydedilen haberde, önünde iki senaryo bulunan Rum yönetiminin, yeni yılın ilk haftası sona ermeden karar vereceği belirtildi.

Habere göre Rum Bakanlar Kurulu’nun önündeki iki senaryodan biri, mevcut önlemlerin Ocak ayı sonuna kadar uzatılmasını, ikincisi ve daha muhtemel görüneni ise yeniden genel kapanma uygulamasını öngörüyor. Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu da bugün Danışma Kurulu ile bir araya gelerek ülkenin epidemiyolojik görüntüsünü gözden geçirecek ve Bakanlar Kurulu’na, bundan sonra atılması gereken adımları önerecek.

Limasol ve Baf’taki uygulamalar

Edindiği bilgilere dayanarak, genel kapanmanın Mart ayında uygulanan kapanma ile tamamen aynı olmayacağını belirten gazete, Danışma Kurulu’nun, halen uygulanan kurallardan çok da farklı olmayan “liberal” bir kapanma, yani Kasım ayı başlarında Limasol’da ve Baf’ta uygulanana benzer bir kapanma görüşünde olduğunu yazdı.

Habere göre bu çerçevedeki önlemler arasında gece saat 20.00’den sonra sokağa çıkma yasağı, kişilerin bir kazadan diğerine gidişlerinin yasaklanması, berber, kuaför ve estetik salonları da dahil perakende ticaretin işleyişinin askıya alınması bulunuyor. Mevcut önlemlerin katılaştırılmasını öngören bir çeşit ‘liberal’ kapanma söz konusu olduğu tek farkın, kişilerin bu kez kısa mesaj göndererek sokağa çıkamayacak olması olduğu belirtildi. Kasım başlarında Limasol ve Baf’ta uygulanan bu önlemlerin 14 gün içerisinde olumlu sonuç verdiği de eklendi.

Son günlerde devlet hastanelerinin kapasitelerinin hat safhaya ulaştığını, Genel Sağlık Sistemi’nin teyakkuza girerek Lefkoşa ve Limasol hastanelerindeki yatak sayısını artırdığı, Sağlık Bakanlığı’nın bu iki hastaneye, koronavirüs hastalarına yer açmak için bütün servislerini boşaltma talimatı verdiği ve ihtiyaç halinde Larnaka ve Baf’ta da aynı uygulamaya gideceği kaydedildi.

‘Başkanlık sarayını yakacağız’

Aynı gazete Rum yönetiminin koronavirüs için aldığı önlemlere karşı çıkan onlarca kişinin sosyal medya üzerinden örgütlenerek Lefkoşa’nın Rum kesiminde araçlı protesto eylemi yaptığını bildirdi.

Gazeteye göre GSP stadı önünde toplanan protestocular araçları ile Rum Başkanlık Sarayı önüne kadar, “Başkanlık Sarayı’nı yakacağız” sloganları ile ilerledi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Polisin “dağılın” talimatına da direnen eylemciler, Başkanlık Sarayı’nın ana kapısından içeri girmekle tehdit etti. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.