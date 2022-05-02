‘Rusya’ya bağımlılıktan kurtulmak gerekiyor’

Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Kadri Simson, Doğu Akdeniz bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi ve Avrupa piyasasına sevk edilip, Rus doğal gazına bağımlılıktan kurtulmanın önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Alithia’ya verdiği özel söyleşide Doğu Akdeniz doğal gazının değerlendirilmesinde EastMed doğal gaz boru hattı projesini de denkleme koyan Simson’un, Türkiye’ye herhangi bir atıf yapmaktan kaçındığına dikkat çekildi.

AB’nin Rus gazı bağımlılığından kurtulmasına Güney Kıbrıs’ın yapabileceği katkının, kendi yenilenebilir enerji kaynaklarını üretmeye ve enerji verimliliği önlemlerini iyileştirmeye odaklanmak olacağını söyleyen Simson şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ın çok büyük bir güneş ve karada da denizde de rüzgar enerjisi olanağı var. Bunların ötesinde ithal petrol talebini azaltarak, şu anda Rus petrolüne daha bağımlı olan bir AB üyesinin enerji kaynaklarını değiştirmesine yardımcı olabilirsiniz.”