Halk öfkeli

Suna ERDEN

Zamlardan, hayat pahalılığından bunalan vatandaşa, bayram arifesinde “Yakıt Değişim Ücreti’ adı altında ek ödemeli elektrik faturaları gönderildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) elektrik faturalarına bu ay yansıtmaya başladığı "Yakıt değişim ücreti"li faturalar halkın öfkelenmesine neden oldu. Faturalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, “Yakıt Değişim Ücreti eklemeniz yetmez, nefes alma ücreti de ekleyin. Üretimi batırın, bitirin ve rahatlayın” sözleriyle isyanını paylaştı.

Bazıları da “Kıb-Tek'in yeni bayram hediyesi ek ödemeli faturalar gönderildi” şeklinde yorum yaparken, kimisine Yakıt Değişim Ücreti 600, kimisine 200 kimisine 100 lira olarak yansıdı. Ek ücretin elektrik kullanım oranına göre değiştiği belirtilirken, Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, yakıt ve dolardaki değişikliklerin tüketicilerin faturalarına yansıtılacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

Erdoğan, “Elektrik maliyetlerinin yüzde 70’i yakıt ve yakıta bağlı ödenen dolar olması nedeniyle her ay yakıttaki ve dövizdeki değişiklikler faturalara ayrı bir kalem olarak yansıtılacaktır ve halk şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir” demişti.

"Önümüzdeki aylarda yakıt fiyatlarında düşüş beklenmektedir” diyen Erdoğan, “Bu yeni uygulama ile bu düşüşlerin düzenli olarak faturalara yansıtılmasını ve vatandaşın da bunun takipçisi olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu da bize şeffaflık getirecektir” diye konuşmuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022, 01:15