Açık pazarda renkli bir gün

Aslıhan ÜNVER

Ramazan Bayramı arifesinde Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazar dün dolup taşarken, esnaf ürünlerini satabilmek için çeşitli yollara başvurdu. Kimisi sarımsak bağlarını boynuna dolarken, kimisi sloganlarla ürünlerini sattırmaya çalıştı.

Pazarda ürün fiyatları geçtiğimiz haftalara göre bir nebze düştü. Salatalık 10, domates 30, 3 baş sarımsak 10, bezelye 20 liradan satışa sunulurken en fazla fiyat düşüşü biberde oldu. Bir iki hafta önce kilosu 65 liraya kadar çıkan biber dün 30 liradan tezgahtaki yerini aldı. Esnaf, bayram öncesi pazarda oluşan yoğunluktan memnun kalırken, vatandaş yine dert yandı. Diyalog’a konuşan Pazar esnası, bayram bereketi yaşandığını dile getirirken, vatandaşlar yüksek fiyatlardan dolayı gönüllerince alışveriş yapamadıklarını söyledi.

Ne dediler…?

Yenal Garabli (Pazarcılar Birliği Başkanı)

“Bayram nedeniyle bu hafta pazara çok büyük bir rağbet oldu. Sabah erken saatlerde gelmeye başladılar, yoğun bir kalabalık yaşandı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte daha çok alışveriş yaptı. Ayrıca bu hafta da bazı ürünlerin fiyatlarında da düşüş gerçekleşti. İlerleyen günlerde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte fahiş rakamlarda olan ürünleri fiyatları düşecektir.”

Cuma Duman

“Pazarda kuruyemiş ürünlerinin satışını yapıyorum. Ramazan ayında kuruyemişe talep oldu, yüzde 80 oranında satışlarda yükselme yaşandı. Vatandaşın alım gücü düştüğü için idareli alışveriş yapıyorlar. Vatandaşlar eskisi gibi ürün alamıyor, önceden 1 kilo şimdi 300 gram alıyorlar.”

İbrahim Zengin

“Pazardaki fiyatlarda bir pahalılık söz konusudur. Fiyatlar vatandaşın bütçesini zorluyor. Bu hayat pahalılığında artık insanlar için bayramın gelmesi bir şey değiştirmiyor. Artık eski günlerdeki gibi insanların bayram kutlayabileceğini düşünmüyorum. Çocuklarımıza bile bayramlık alamıyoruz.”

Mehmet Biltekin

“Bayramda hayat pahalılığından dolayı gönlümüzce alışveriş yapamadık. Eski bayramlarda daha iyi geçinebiliyorduk, o zamanlarda istediğimiz ürünleri rahatlıkla alabiliyorduk. Pazardaki fiyatlara baktığımızda ise bu hafta geçen haftalara kıyasla biraz daha düşüş fark ediliyor.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Sarımsak: 3 baş 10 lira

Brokoli: 10 lira

Kabak: 15 lira

Bezelye: 20 lira

Mor lahana: 15 lira

Çilek: 15 lira

Soğan: 10 lira

Salatalık: 10 lira

Domates: 30 lira

Patates: 15 lira

Biber: 20 lira

Patlıcan: 10 lira

Yenidünya: 10 lira

Elma: 12 lira

Havuç: 5 lira