Nostalji rüzgarı estirdi

Sevilen sanatçı Korhan Saygıner, 20 Aralık Cumartesi gecesi Merit Lefkoşa Casino & Hotel sahnesinde büyüledi.

Enerjisi ve sahne hakimiyetiyle dikkat çeken sanatçı, konseri boyunca hem nostalji hem de modern esintilerle dolu bir repertuvar sundu.

Gecede, 90’ların unutulmaz hitlerinden Türk halk müziğinin en sevilen eserlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze vardı. Saygıner, şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirirken, zaman zaman izleyicilerle kurduğu sıcak diyaloglarla da gönülleri fethetti. Alkışlar ve tezahüratlar, konser boyunca hiç dinmedi; izleyiciler, ünlü sanatçının performansını ayakta alkışladı.

Merit Lefkoşa Casino & Hotel, Korhan Saygıner’in sahneye çıkışıyla adeta müzik dolu bir geceye dönüştü. Katılımcılar, sanatçının enerjisi ve sahnedeki karizmasıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. Gecenin sonunda, hem izleyiciler hem de mekan yetkilileri, konserden büyük memnuniyetle ayrıldı.

