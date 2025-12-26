Yeni yıl coşkusu başkenti sardı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen “Şehirde Yeni Yıl” etkinlikleri devam ediyor.

Selimiye Meydanı’nda önceki gün bir dizi gösteri ve konser gerçekleşti.

Gün boyu devam eden etkinliklerde, ziyaretçiler kar şovları ile keyifli anlar yaşadı ve Noel Baba ile bu-luşma fırsatı buldu.

Akşam saatlerinde ise Reva konseriyle müzikseverler coşkulu anlar yaşadı. Günün ilerleyen saatlerinde Radyo Juke DJ performansı ile etkinlik tamamlandı.

LTB yetkilileri, etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olduğunu, yeni yıl kutlamalarının 27 Aralık’a kadar devam edeceğini belirtti.

LTB, vatandaşların etkinlik alanına rahat ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 27 Aralık’a kadar üc-retsiz otobüs servisi hizmeti sunuyor. Mücahitler Gazinosu önü ve Selimiye Meydanı (Belediyeler Birli-ği önü) kalkış noktalarından otobüs seferleri; hafta içi 16.00 – 20.00 ve hafta sonu 10.00 – 20.00 saatleri arasında yapılıyor. Ayrıca etkinliğe özel olarak Lefkoşa Türk Lisesi otoparkı yurttaşların kullanı-mına açık olacak. Katılımcılar araçlarını buraya park ederek etkinlik alanına kolaylıkla ulaşabilecek.



