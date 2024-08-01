‘Çocuklarım var bunu yapmam’

Hüseyin ÇİÇEK



Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, Kocareis kamp alanında, geçtiğimiz haftasonu tamamen yanarak kullanılmaz hale gelen karavanla ilgili olarak mal sahibinin eski eşi Nalan Özuğurlu, şüpheli olarak tutuklandı. Polis, zanlının olaydan hemen önce olay mahallinde olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Zanlı dün ek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 06.00 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde Koca Reis Karavan Kamp Alanı'nın güney kısmında deniz kenarında bulunan, fiber malzemeden yapılmış karavanda yangın meydana geldiğini söyledi. Polis, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu M.K.’ye ait karavan ve içindeki eşyaların tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Polis memuru, müştekiden elde edilen ifade ve yürütülen soruşturma neticesinde, şüpheli durumunda olan zanlının, yangın öncesi bölgede olduğunun tespit edildiğini, fakat suçlamaları reddettiğini belirtti.

Polis, incelenen kamera kayıtlarının olduğunu da mahkemeye bildirdi ve soruşturma maksatlı süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “iki çocuğum var, böyle birşey yaparak onların hayatını mahvetmem” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.