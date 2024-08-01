İhbar başını yaktı

Suna ERDEN

Çalışma Bakanlığıyla 2007 yılında yapılan protokol gereği yurt dışından getirilen işçilerin ön izinleriyle ilgili başvuruları kabul eden İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer’in çalışanları Nejdet Tunççağ ve Hasan Akar’la birlikte verilen yetkiyi kötüye kullanarak, birçok usulsüz işleme imza attığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan 3 zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, Gürcafer’in işçi getirmek için birliğe başvuru yapan bir firmadan işlemleri hızlandırmak için 135 bin 800 euro aldığı belirtildi.

Gürcafer ve KTİMB’de ön izinlerle ilgili işlemlerden sorumlu olan Nejdet Tunççağ ve Hasan Akar’ın firmaların haberi olmadan onların adlarına işlem yaptıkları, üçüncü dünya ülkesinden işçi getirttikleri açıklandı.

Ülkeye getirilen işçilerin nerede olduğunun bilinmediği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, Cafer Gürcafer’in "irtikap", "sahte belge düzenleme", "sahte belge düzenlenmesine tahrik etme", "sahte belgeyi tedavüle sürme" , Nejdet Tunççağ ve Hasan Akar’ın ise

“sahtekarlıkla kayıt temin etme" suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

135 bin Euro aldı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis, 28 Mart 2024 tarihinde yurt dışından ülkeye kota ve ön izinle getirilen üçüncü dünya ülkesi vatandaşı işçilerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların tespit edilerek, önceki gün tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Çalışma Bakanlığı ile KTİMB arasında 2007 yılında yurtdışından getirilecek işçilerin işlemlerinin kolaylaştırılmasını öngören bir protokol imzalandığını belirtti.

Polis, protokol gereği KTİMB’in başvuruları aldığını ve bakanlığa ulaştırdığını söyledi.

Polis, Gürcafer’in 2022-2023 tarihleri arasında protokol kapsamında birliğe başvuran iş takipçisi bir şahıstan işlemleri hızlandırmak için 135 bin 800 Euro aldığına dair yönelik ifade alındığını açıkladı.

Sahte evrakla işlem yapıldı

Polis, 3 Haziran 2024 tarihinde Mali Şubeye gelerek şikayetçi olan bir inşaat firması yetkilisinin 55 işçi getirilmesi için birliğe başvuru yaptığını, ancak Gürcafer’in bu talebi Çalışma Bakanlığına bildirdikten kısa bir süre sonra bilgileri dışında sahte evrak düzenleyerek, 55 kişilik kotayı iptal ettirdiğini söylediğini aktardı.

Getirilen işçiler kayboldu

Polis, 9 Haziran 2023 tarihinde ise bir inşaat firmasının 30 kişilik ön izin başvurusunda bulunduğunu, ancak firmanın bilgisi dışında 16 işçi getirildiğini, bu kişilerin nerede olduğunun bilinmediğini ve bu konuda araştırma başlattıklarını açıkladı. Polis, 16 kişinin getirilmesi için Nejdet Tunççağ ile Hasan Akar'ın belgeleri hazırlayıp, yetkisi olmayan bir kişiye verdiklerini söyledi.

Nejdet Tunççağ'ın KTİMB’te ön izin başvuruları işlemlerinden, Hasan Akar'ın ise üçüncü dünya ülkelerinden getirilecek işçilerin sorumlusu olduğunu belirten polis, başka bir inşaat firması tarafından yapılan şikâyete 14 kişinin firmanın kendi bilgisi dışında adaya getirildiğini belirtti.

Polis, bu 14 kişinin zanlı Cafer Gürcafer'in oğlunun firması tarafından getirildiğini, bu kişilerin de nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı. Polis, firmanın itirazı üzerine Gürfacer’in oğlunun ortağının işçileri bulacağını söyleyerek, firmayı telkin ettiğini belirtti.

Kaç işçi getirildiği belli değil

Polis, KTİMB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ülkeye Pakistan uyruklu işçi getirilmesi için de protokol imzalandığını, anlaşma kapsamında ülkeye 22 kişi getirildiğini, ancak bu sayının çok daha fazla olduğu yönünde bilgi aldıklarını, bu konuda da araştırmaların sürdüğünü söyledi.

Polis, önceki gün KTİMB’de arama yapıldığını, Nejdet Tunççağ ile Hasan Akar'ın bilgisayarındaki verilerin silindiğini söyledi.

Tüm veriler silindi

Polis, izahat istendiğinde Nejdet Tunççağ'ın veriler birikince prosedür gereği silindiğini söylediğini belirtti.

Polis, ancak verilerin 28 Haziran 2024 tarihinde aynı günde, birer dakika arayla silindiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlılar Tunççağ ile Akar'ın ön izin başvurularıyla ilgili süreç tamamlanmadan ön izinlerle ilgili bilgisayar çıktısı hazırladığını, ancak bu belgeleri kimlerin aldığını hatırlamadığı beyanında bulunduğunu belirtti.

6 cep telefonu incelenecek

Polis, zanlı Cafer Gürcafer'le ilgili aranan bir emarenin olduğunu, 6 cep telefonunun inceleyeceğini, suçla bağlantılı bir kişinin arandığını, KTMİB arşivindeki belgelerin birçoğunun inceleneceğini söyledi.

Polis, zanlıların lehine ve aleyhine olan tüm unsurları araştıracaklarını belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğünü, yeni olgulara ulaşılabileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 10:02