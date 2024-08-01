Kalite düşük, fiyat yüksek

Serdar ŞENGÜL

Girne’de her çarşamba günü kurulan açık pazarda kilosu 80 ile 100 lira arasında değişen fiyatlara satışa sunulan domatesler, vatandaşı isyan ettirdi. Rengi turuncuya dönen, bazıları çürük olan domateslerin pahalıya satıldığını söyleyen vatandaşlar, bu durumun denetim yapılmamasından kaynaklandığını söyledi.

Vatandaşlar, “Hem kalitesiz hem de pahalı. Yazık bize, nelere maruz kalıyoruz” dedi.

Pazar esnafı ise sıcak havadan dolayı domates üretiminde azalma olduğunu dile getirdi.

Esnaf, kuralık yaşandığını, üretimin azaldığını belirterek, çiftçiye daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Pazar esnafı, önlem alınmaması halinde birkaç ay sonra domatesin 200 liraya satılacağını da ifade etti.

Ne dediler…?

Ali Esedov

“Daha ucuz ürün buluruz diye pazara geliyoruz, marketlerden farkının olmadığını görüyoruz. Pazardan neredeyse elimiz boş çıkıyoruz. Et, tavuk, balık fiyatları bütçeleri zorlarken, meyve-sebzeler de cep yakıyor. Üstelik şu anda pazarda kilosu 80 liradan 100’e kadar çıkan domates yenecek gibi değil. Kalitesiz ürünü pahalıya satıyorlar.”

Saime Hakan

“Pahalılık aldı başını gidiyor. Her şey ateş pahası ve alınacak gibi değil. Ucuz diye pazara geliyoruz, marketlerden bir farkı olmadığını görüyoruz. Ürünler sürekli zamlanıyor. Üstelik sıcaklardan dolayı mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı bazı ürünler yenilecek gibi değil. Pazardaki domates domatese benzemiyor. Çürük-çarık domatesleri 100 liraya satmaktan da geri kalmıyorlar. Yazık bu halka…”

Mehmet Dümen

“Açık pazarlar açık süpermarketlere döndü. Ucuzluk yok. Domates hem yenecek gibi değil hem de çok pahalı bu akıl almaz bir durum. Şeftali, kavun meyvelerin tümü alınamayacak vaziyettedir. Bunu yetkililer görmüyor mu?”

Sevinç Betül

“Domatesler alınacak gibi değil, çünkü 100 liraya çürük domates satılıyor. Denetimin olmadığı buradan belli, yetkililer uyuyor, bu çok üzücü bir durumdur.

Her şey çok pahalı alınacak fiyatlardan sebze meyve bulamıyoruz.”

Doğan Sahir

“Pazar yerinde meyve de sebze de çok pahalı. Üzüm, şeftali, kayısı ve birçok meyvenin fiyatı 100 lirayı aşıyor. Geçtiğimiz hafta 60 lira olan domates şimdi 80 ile 100 liraya satılıyor. Üstelin alınacak gibi değil.

Halkı düşünen bir devlet ne yazık ki yok. Limon bile 100 lira, artık bu pahalılığa anlam veremiyorum.”

Xenıa Bywuik

“Açık pazarda bu hafta her şey çok pahalı, domates, biber ve patates, soğan hepsi çok pahalı geldi. Meyvelerinde yanına da yanaşılamıyor. Kimse yarım kilodan fazla ürün alamıyor. Yetkililer bu pahalılığı göz önünde bulundurmalı ve önlem almalıdır.”

Gül Düven

“Domatesi yarım kilo aldım hem kalitesi hem de çok pahalı. Fasulye, soğan, bamya da aşırı pahalı Halimiz ne olacak bilemiyoruz .”

Faiz Kanlı

“Uzun yıllardır pazarda esnaflık yapıyorum. Herkes fiyatlardan şikayetçi ama esnafın suçu yok. Çünkü yeterli üretim ve devletin yeterli desteği yok.

İklim krizi yaşıyoruz, kuralıkla savaşıyoruz, bu nedenle çiftçiye daha fazla destek verilmesi lazım. Yetkililere çağrı yapıyorum; tarımı, üretimi korusunlar yoksa birkaç ay sonra domatesi 200 liradan satmak zorunda kalacağız.”

Kemal Karadayı

“Üretim maliyetlerimiz aşırı derecede arttı; yakıt, elektrik, ilaç, gübre gibi üretimde kullanılan her şey aşırı derecede pahalı. Üstüne aşırı sıcak havalarda bizi etkiledi.

Domatesin çiçekler yanıyor, üretimi düştü yetkililerin çiftçiye destek vermesi şarttır.”