Soruşturma bitmedi

Gönyeli’nin Yenikent bölgesinde 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Cevdet Aladağ, Muhsin Aladağ ve Davut Görmez hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, daha önce tutuklanan Naim Aladağ ise suçsuz bulunarak, serbest bırakıldı.

Cevdet Aladağ’ın Özdaş’ın çalıştığı şirkette sekreter, Muhsin Aladağ’ın ustabaşı, Davut Görmez’in ise şirket ortağı olduğu açıklandı.

Aladağ İnşaat şirketiyle ilgili Çalışma Dairesinde başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, iş kazasının 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.15 sıralarında Yenikent’te Rahat Sokak üzerindeki inşaat alanı içerisinde meydana geldiğini anımsattı. Polis,

iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu Aladağ Traiding inşaat şirketinin sekreteri Cevdet Aladağ, ustabaşı olarak çalışmakta olan Muhsin Aladağ ve Naim Aladağ’ın başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu şirketin ortağı olan Davut Görmez’in de tutuklandığını belirtti. Polis, Görmez hakkında da bir gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Bir kişi serbest kalsın

Polis, tutukluluk süresi içerisinde yapılan soruşturma sonucu suçla bağı bulunmadığı tespit edilen Naim Aladağ’ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Polis, meydana gelen iş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesinde de soruşturma yapıldığını, bakanlıktan gelecek raporun önem arz ettiğini belirtti. Polis, olay yerinde yeniden inceleme yapılacağını, ihmal olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise 8 günlük süreye itiraz ederek, müvekkillerinin soruşturmaya etki edemeyeceğini, Çalışma Dairesi memurlarına müdahale edemeyeceğini söyledi.

Mahkeme, 8 gün yerine zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.