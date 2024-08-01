Suç ortağı aranıyor

Lefkoşa’da trafik kontrolü esnasında şüpheli görülerek, yapılan aramada aracında 50 gram uyuşturucu bulunan Nijeryalı Kester Itsekiri dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada suçla bağlantılı aranan şahıs olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde yapılan kontrol esnasında zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araçta yapılan kontrolde iki ayrı şeffaf naylon poşette yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söylediğini ancak başka bir izahat vermediğini açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun beklendiğini söyledi. Polis, uyuşturucunun nereden temin edildiğini araştıracaklarını ifade etti.

Polis, temin edilmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler ve arana şahıs olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

