Seneye gidecek

Demtur Travel’ın muhteşem Phuket tatili talihlisi sebo_erk ınstagram kullanıcı ismi ile çekilişe katılan Şebnem Erkan oldu. Çekilişe Ankara’dan katılan Erkan’a, Phuket tatili çekilişini kazandığı bilgisi Demtur Travel yetkilileri tarafından iletildi.

Demtur Travel ve Demtur Rent A Car Instagram hesaplarını takip ederek, ilgili görsele iki farklı arkadaşını etiketleyenler arasında yapılan çekilişe yaklaşık 40.000 katılım gerçekleşti. 31.1.2020 tarihinde, Demtur Travel’da, tasdik memuru ve avukat huzurunda yapılan ve kayıt altına alınan çekilişte ınstagram kullanıcı adına göre kayıtlar yapılarak, numaralandırma sonucu kura çekilişi gerçekleştirildi.

Demtur Travel tarafından, Uzak Doğu’dan yayılan, henüz önlem ve tedavi yolları bulunamayan Corona virüsü nedeniyle, talihlinin, sağlık durumunu riske etmemek için önümüzdeki yıl aynı tarihler ve aynı şartlarla bu tur programının organize edileceği duyurusu yapıldı. Kazanan talihliye, diler ise kendi insiyatifi ile 28 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek tura katılabileceği, corona virüsü nedeniyle gitmek istemez ise önümüzdeki yıl aynı tarihler ve aynı şartlarla Phuket turuna gidebileceği belirtildi. Talihlinin, Phuket turuna katılmak istememesi durumunda ise kendisine, Kuzey Kıbrıs’ın en iyi 5 yıldızlı ultra her şey dahil otellerinden birinde konaklama, uçak bileti ve vıp transfer dahil tüm bu imkanların olduğu muhteşem bir tatil seçeneği de sunuldu. Talihli, seçim hakkını kullanarak, önümüzdeki sene Phuket’e gitmeyi tercih etmiştir.



Erkan: Çok ince bir düşünce

Phuket turu çekilişinin kendisine çıkabileceğini hiç düşünmediğini belirten Erkan, “Kazandığımı ilk duyduğumda şaşkınlığımı ve heyecanımı bir süre dindiremedim. Açıkçası bir taraftan gitmek istiyordum bir taraftan da Corona virüsü nedeniyle çekiniyordum. Sonuçta sağlık bu hiçbir şekilde riske atamam. Henüz tedavi edilemeyen ve sonu maalesef kötü sonuçlanan bir virüs tehlikesine kim bile bile maruz kalmak ister ki? Demtur’un, bu anlamda çok düşünceli davrandığını düşünüyorum. Bence ‘bu sene Phuket’e gitmek zorundasınız’ denseydi yanlış olurdu. Bunun yerine ‘dilerseniz bu sene dilerseniz seneye gidebilirsiniz’ dediler. Üstelik eğer Phuket’e bu sebeplerle gitmek istemezsem Kuzey Kıbrıs’ta harika bir tatil önerisi de sundular. Ben, yurtdışına hiç çıkmadım ve Phuket’e gitmeyi gerçekten çok istiyordum. Bu yüzden, önümüzdeki sene Phuket’e gitmeye karar verdim. Turun iptal edilmeyerek, seçenekler sunulması çok ince bir düşünce. Demtur Travel’a bu davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.



Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 12:53