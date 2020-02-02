Yoğun katılım oldu

Her Daim Dostlar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve çevreci yurttaşlarla birlikte dün harnup fidanlarını toprakla buluşturdu.

Yapılan açıklamada, Gazimağusa Belediyesinin lojistik desteği ile gerçekleştirilen fidan dikimine katılanlara teşekkür etti.

Açıklamada, “Amacımız kentimizin her karış toprağını ağaçlandırarak iklim krizine bir nebzede olsa önlem almak. Ağaçların oksijen üretmesinin yanında karbon emilimi sağlaması kuşlara yuva canlılara yaşam alanı kazandırması en büyük kazanç. Ağaçların bir diğer yararı da o kentte yaşayan insanları biraraya getirmesi. Sabahın saat 07.00 sinde onlarca yurttaş bu fidanları dikmek için bir araya gelerek organize olduk ve unutulmaz anılar biriktirdik. Kentimize muhteşem güzellikler katacak fidanları diktiğimiz için mutluyuz, gururluyuz.” ifadelerine yer verildi.

