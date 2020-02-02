Kırmızı çizgi net

İskele’de vatandaşlarla bir araya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, kabul edilebilir, onurlu yan yana yaşayan iki devlete dayalı bir anlaşmadan yana olduklarını söyledi.

Verilen bilgiye göre, toplantıda partililerine ve vatandaşlara seslenen Tatar, “Dörtlü koalisyon hükümetinden bir enkaz devraldıklarını” ifade ederek, ülke ekonomisinin gelişmesi için gereken çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan da Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkacaklarını belirtti.

Kırşan, Yeni Erenköy Belediyesi bağımsız Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başbakan Ersin Tatar’a destek vereceğini de açıkladı.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de yaptığı konuşmada, UBP’nin enerjisinin bitmek tükenmek bilmediğini her geçen gün arttığını belirtti.



Tatar: İskele gelişecek

Başbakan Ersin Tatar da İskele’nin gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu’nda bir Yunan vekilinin Türk Bayrağını yaktığına atıfta bulunarak bu durumu protesto ederek kınadıklarını söyleyen Tatar, “Bizim bayrağımıza bu şekilde bir hakaret edilmesini, bizim özgürlüğümüz, bizim bağımsızlığımıza bizim güvenliğimize bu kadar şiddetli bir şekilde hakareti kınamak gerekiyor” dedi.

Kıbrıs’ta huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir anlaşmadan yana olduklarını ancak bunun için önce karşılıklı saygının şart olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, “Bizim gösterdiğimiz saygıya karşı tarafın gösterdiği herhangi bir saygı yoktur” dedi.

“KKTC’nin geleceği için kazanmamız lâzım”

Tatar, kabul edilebilir, onurlu yan yana yaşayan iki devlete dayalı bir anlaşmadan yana olduklarını yineledi.

KKTC’nin geleceği için Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları gerektiğini ifade eden Tatar, partinin bu güce, birlik ve beraberliğe sahip olduğunu söyledi.

Tatar, 4’lü koalisyon hükümetinden bir enkaz devraldıklarını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları mali ve ekonomik işbirliği protokol ile ülke ekonomisinin refahını yükseltmeye çalıştıklarını ifade etti.

Özel sektörde istihdamın teşvik edilmesinin önemine değinen Tatar, güçlü bir özel sektör yaratılması için çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye’den 170 milyon TL kaynak…

Türkiye’den aktarılan 170 Milyon Türk Liralık kaynak ile reel sektör ve altyapıya bir rahatlık getireceğini belirten Tatar, ülkenin kalkınmasının ve ekonomik anlamda gelişmesinin önemine değindi.

İskele’de konut sektörü ve turizmin geliştiğini vurgulayan Başbakan Tatar, bölgenin daha da gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.“Biz asla gelişmeye ve kalkınmaya karşı değiliz” diyen Tatar, Gazimağusa-İskele ve Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan imar planlarının daha kabul edilebilir, adaletli ve halkın kabul edebileceği bir plan haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

BM’nin kararını eleştirdi

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Birleşmiş Milletlerin hala karar alırken, Rum Yönetimi olduğu kesin olan sözde Kıbrıs hükümetine atıfta bulunmasının Kıbrıs konusunda çözümü engelleyen başlıca unsurlardan biri olduğunu ve böylesi kararların Kıbrıs Türk tarafınca asla kabul edilmeyeceğini vurguladı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Tatar, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili kararını değerlendirdi.

“Çağrı rum tarafına yapılmalı”

Kararda, diğer şeyler yanında, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arayışları nedeniyle gerginliklerin arttığına işaret edilmekte olduğuna, tırmanma ve gerginlikleri daha da artırmaktan kaçınılması çağrısı yapılmakta olduğuna da işaret eden Tatar, “Biz bu çağrının Kıbrıs Rum tarafına yapılması gerektiği kanaatindeyiz, çünkü baştan beri Adamız çevresindeki doğal kaynakları gasp etmeye çalışan, bu konuda tek taraflı faaliyetlerde bulunan, yabancı ülke ve şirketlerle tek taraflı anlaşmalar imzalayan ve genelde Kıbrıs Türk halkı bu kaynakların ortak sahibi değilmiş gibi davranan, hatta bizi yok farz eden onlardır. Yani, gerginliğin yaratan ve sürdüren Kıbrıs Rum tarafıdır” dedi.

“Kıbrıs Türk tarafı olarak biz, 2012 yılından bu yana hidrokarbonlar konusunda ortak bir geçici özel komite kurulması için Kıbrıs Rum tarafına işbirliğine dayalı 3 öneri yapmış bulunmaktayız” diyen Tatar, “Kıbrıs Rum tarafı bu önerileri reddedeceğine olumlu ve yapıcı bir tutum sergilemiş olsaydı, konu kapsamlı siyasi çözüm açısından da bir katalizör rolü oynayabilirdi. Ancak, görüyoruz ki Kıbrıs Rum tarafı bu konudaki retçi tutumunu sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.