Teminatla serbest kaldı

Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinde çalışan ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan İbrahim Temir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaların araştırılacağı, makbuzların inceleneceği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Altınçekiç Rot Balance isimli işyerinde çalışan zanlı İbrahim Temir’in 24 Ocak 2020 tarihinde müşterilerden tahsil etmiş olduğu 3 bin 380 TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak çaldığını belirtti.

Polis, zanlının 27 Ocak 2020 tarihinde tutuklanarak hücreye yerleştirildiğini söyledi.

Polis, zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.